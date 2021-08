Il Inter di Milano Introdotto lo status di campione in carica Un campionato Con una grande partita contro il Genoa questo sabato (4-0), hanno segnato due migliori acquisti: i turchi Hagan Calhanoglu e bosniaco Edin Diego.

In soli sei minuti, Calhanoglu Giuseppe Mesa, al servizio di un grande centro dall’angolo della Slovacchia, ha mostrato la sua lettera di presentazione ai tifosi accorsi in campo Milan Screenier Questo ha cambiato la rete per il primo gol del campionato di campionato a 1-0.

Il clou della miglior partita che il centrocampista turco stava per firmare è stato un grande gol perché ha preso un pallone un’ora prima della partita (14). Edin Diego Quello che ha messo insieme un gran tiro dal limite dell’occasione ed è atterrato in mezzo al punteggio.

Per completare il banchetto, la nuova Inter N9 non ha obiettivi Chelsea, Durante il bosniaco, un gol che la finale non poteva allungare Edin Diego (87) ha segnato il 4-0 finale.

Prima di quel gol, il Cile Casa Arturo (74), che ha assistito al quarto gol locale Dzeko, Chi è stato responsabile del 3-0 pochi minuti dopo aver sostituito l’italiano Stefano Sensei (68) in campo.

Dopo un’estate difficile (boreale) per el Milano, Con le partenze di Romelu Lukaku (Chelsea) e l’ala marocchino Agraf Hakimi (Paris SG), Nerasuro a bordo dell’aereo Simon Insaki Antonio Conte ha vinto la panchina la scorsa stagione.