Il vaso di Pandora si apre con i documenti segreti di Biden: Juventud Rebelde

WASHINGTON, 11 gennaio – Dodici documenti riservati degli anni in cui l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, era il n. i modelli sono noti.

I documenti classificati includevano promemoria dell’intelligence statunitense e materiale per i media su questioni relative a Ucraina, Iran e Gran Bretagna.

Lo stesso Biden ha confermato di non conoscere i documenti riservati Dal momento che era il vicepresidente nel suo ufficio di Washington. “Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che alcuni dei file del governo erano lì, in quell’ufficio”, ha detto.

Biden durante una conferenza stampa. I documenti sono datati tra il 2013 e il 2016 e sono stati trovati in tre o quattro scatole che contenevano anche materiale stampato non classificato disciplinato dal Presidential Records Act. I rapporti indicano che la maggior parte degli scritti scoperti in ufficio sono di importanza personale per la famiglia Biden, compresi quelli che riguardano l’organizzazione del funerale per Beau Biden, il figlio del defunto presidente, così come le lettere di cordoglio.

Nel frattempo, molti membri repubblicani del Congresso, citando la CNN, stanno paragonando questa situazione al caso molto simile dell’ex presidente Donald Trump, che deve essere ritenuto responsabile per documenti riservati sequestrati dall’FBI nella sua residenza in Florida a Mara. Lago.