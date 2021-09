Il vecchio avatar Xbox 360 tornerà con il prossimo aggiornamento della serie Xbox

aggiorna per Xbox Insiders Alpha D Salta in avanti Consente ai giocatori di utilizzare la vecchia Xbox 360 Gamerpic sulla nuova Xbox One e Xbox Series X | S. Direttore tecnico di Xbox, Eden MarieSu Twitter ho detto che presto tutti gli utenti avranno questa ottimizzazione completamente gratuita.

L’unico aspetto negativo è che per usarlo dovremo rispolverare la nostra vecchia Xbox 360 e metterci la nostra vecchia console di gioco, e da quel momento in poi vedremo il cambiamento riflesso nella nostra Xbox One o nella nostra serie Xbox. Non è un aggiornamento molto funzionale, ma almeno possiamo usarlo di nuovo, poiché alcuni utenti hanno speso soldi per pacchetti di quegli avatar.

I nostri vecchi giochi sono tornati per Xbox One e Series

Xbox ha fatto un ottimo lavoro con il suo software di sistema, come Xbox One e Xbox X/S Usano lo stesso software di sistema. Sony, da parte sua, ha escogitato un look completamente nuovo per PS5, che, nonostante i suoi meriti, ha anche causato qualche frustrazione tra i fan.