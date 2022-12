Il veicolo elettrico più aerodinamico del pianeta

GAC ha fatto notizia al Guangzhou Auto Show 2022 rivelando la sua ultima innovazione: l’Aion Hyper GT. Si tratta di Grand Tourer a quattro porte Adotta una nuova architettura di veicolo elettrico e offre un’estetica accattivante con soluzioni intelligenti che lo rendono il “veicolo di serie con la più bassa resistenza al vento al mondo”. È anche il secondo modello di produzione della famiglia “Hyper” del produttore cinese dopo GAC Aion Iper SSR.

Efficienza aerodinamica

I designer del centro ricerca e sviluppo di GAC affermano di essersi ispirati a una goccia d’acqua modellata dal vento per disegnare le linee di una berlina alimentata a batteria, le cui superfici sono ispirate al “metallo liquido”, ovvero al titanio. Con tutto ciò, l’azienda cinese ha raggiunto Eccezionale coefficiente di resistenza di 0,19, rendendola l’auto di serie più aerodinamica al mondo, almeno per il momento. Questo indirizzo sarà preso da lui 0 anni lucecon un CX di 0,175.

GAC

Esteticamente, l’Aion Hyper GT ha un profilo basso, che si presenta con un passo lungo, sbalzi corti e ruote da 19 pollici con un profilo aerodinamico. Nella parte anteriore, la griglia viene eliminata per mostrare un “naso” completamente chiuso, anche se nella parte inferiore è presente una presa d’aria che si apre o si chiude a seconda della velocità con l’obiettivo di ridurre la resistenza dell’aria. L’aerodinamica attiva si ritrova anche nella parte posteriore, con uno spoiler che si attiva automaticamente a velocità superiori agli 80 km/h. Poteva, L’elemento più accattivante è la sua “Sky Doors” anteriore, che si apre verso l’alto grazie alla “tecnologia di azionamento diedro a spirale sincrona”..

GAC

Aion Hyper GT viene fornito con una gamma di sensori incl Telecamere, radar, lidar e tecnologia a infrarossi. L’hardware è montato sul paraurti anteriore, sul tetto, sugli specchietti e sui passaruota, suggerendo il pacchetto ADAS di fascia alta, almeno sui modelli di fascia alta. Al momento non sono state rilasciate foto degli interni, anche se dal tetto panoramico è possibile vedere un grande schermo per il sistema di infotainment, un quadro strumenti digitale e una configurazione a cinque posti.

GAC GAC

Quanto costerà?

Il modello si basa sulla nuova architettura personalizzata AEP 3.0 EV e dovrebbe essere disponibile in configurazioni con motore elettrico singolo o doppio. GAC ha affermato che il singolo motore montato posteriormente produce 340 CV e 434 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa quattro secondi. Tutto indica che il pacco batteria di capacità sconosciuta è compatibile con una potenza di ricarica fino a 480 kW e la tecnologia di sostituzione della batteria. Per scoprire il resto dei dettagli bisognerà attendere, compreso il prezzo, che potrebbe partire da 300mila yuan, circa 40mila euro al cambio. Non sappiamo se raggiungerà l’Europa o resterà nel suo Paese di origine.

GAC