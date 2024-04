Il Venezuela arresta funzionari della PDVSA con l'accusa di corruzione

Bloomberg – Il governo venezuelano ha arrestato domenica due alti funzionari dell'energia dopo che l'ex ministro del Petrolio era stato arrestato nell'ambito di un'indagine su perdite di entrate per miliardi di dollari presso Petroleos de Venezuela SA.

Il viceministro del Petrolio Eric Perez e il viceministro del Gas Juan Santana sono stati arrestati sabato, secondo una persona a conoscenza del fatto. Direttamente dalla situazione, ma che ha chiesto di restare anonimo perché l'informazione non è stata resa pubblica. Gli arresti arrivano dopo che l’ex ministro del Petrolio di Maduro, Tareck El Aissami, è stato arrestato martedì, un anno dopo le sue dimissioni. El Aissami è stato accusato di tradimento e riciclaggio di denaro in relazione ad un presunto piano per nascondere miliardi di dollari di profitti petroliferi.

Il Ministero del Petrolio del Paese non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sugli arresti.

Gli arresti arrivano pochi mesi dopo Le elezioni presidenziali previste per il 28 luglio, che sono state pesantemente criticate dalla società A livello internazionale a causa delle condizioni ingiuste e della bocciatura della candidata Maria Corina Machado, vincitrice delle primarie dell'opposizione in ottobre.

Nicolas Maduro, in cerca di un terzo mandato consecutivo, sabato ha proposto una riforma costituzionale che consentirebbe l'ergastolo e l'interdizione per i delinquenti politici per reati di corruzione e tradimento. e crimini “contro il popolo”. La pena massima prevista dalla Costituzione venezuelana è di 30 anni di reclusione.

Anche l'ex ministro delle Finanze Simon Zerpa e l'uomo d'affari Samarque Lopez sono stati arrestati con l'accusa di tradimento, appropriazione e riciclaggio di denaro. Finora sono state arrestate più di 50 persone, tra cui giudici, funzionari eletti, uomini d'affari e il direttore di un'agenzia di monitoraggio delle criptovalute.

Gli Stati Uniti si sono detti pronti a riconoscerne l’importanza Licenze per petrolio e gas il 18 aprile se il governo socialista non adotta misure per lo svolgimento di elezioni democratiche.

