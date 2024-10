Il Venezuela cancella i passaporti di decine di attivisti e giornalisti: Financial Times

Una decisione dell’ultimo minuto di un tribunale statunitense ha permesso di scommettere milioni di dollari su chi vincerà le elezioni presidenziali, una competizione molto combattuta tra Kamala Harris e Donald Trump.

Venerdì i “contratti”, o scommesse a favore di una vittoria di Harris, variavano dal 48% al 50% presso Interactive Brokers, che ha beneficiato del settore poco dopo aver ottenuto la licenza legale il 2 ottobre in un paese con cui le autorità di regolamentazione sono bloccate in un lunga battaglia. Mercati elettorali

Appena un mese prima delle elezioni del 5 novembre, il mercato delle scommesse è stato attivato dopo che un tribunale di Washington ha stabilito che Calci, una startup che da anni tenta di offrire scommesse politiche negli Stati Uniti, può accettare scommesse mentre risolve i ricorsi delle autorità di regolamentazione contro le scommesse azienda.

In pochi giorni furono raccolti più di 6,3 milioni di dollari per la partita Harris vs. Trump e gli utenti scommettono anche su quale partito controllerà Camera e Senato.

Le scommesse sono migliori dei sondaggi? –

È l’ultimo capitolo della disputa tra l’organismo di regolamentazione di questo tipo di mercati, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), e le società che vogliono offrire scommesse elettorali, autorizzate in alcuni paesi e alle quali partecipano alcuni americani al di fuori del ambito di vigilanza sui mercati esteri.

Uno è Bullemarket, dove sono già in gioco più di 1,7 miliardi di dollari nella definizione delle elezioni presidenziali, con Trump che venerdì sera ha un vantaggio di 54-45 su Harris.

Coloro che sostengono le scommesse – o “contratti evento” in termini finanziari – affermano che sono un modo legittimo per sostenere le scommesse contro risultati negativi, paragonandole ai “contratti futures”.

Alcuni sostengono anche che i mercati siano migliori dei sondaggi.

“Questi contratti sono importanti”, ha detto all’AFP Steve Sanders, vicepresidente esecutivo del marketing e dello sviluppo di Interactive Brokers. “Sono bravi a far sapere alle persone cosa pensano che stia succedendo e a proteggere i loro investimenti”.

In pochi giorni sono stati negoziati più di 1 milione di contratti su Interactive Brokers.

– Polarizzazione e disinformazione –

Prima della sentenza del 2 ottobre, negli Stati Uniti esistevano solo due mercati di scommesse legali, a cui erano state concesse esenzioni a causa dei loro legami con progetti di ricerca e di limiti rigorosi sul numero di persone che potevano scommettere.

Ma i critici mettono in guardia contro l’espansione della posta elettorale in un contesto polarizzato, quando i fatti fondamentali sono in discussione e ci sono molte informazioni fuorvianti su cui le persone possono basare le loro scommesse.

“Non voglio sembrare troppo drammatico, ma viviamo in un paese dove decine di milioni di americani credono che le ultime elezioni presidenziali siano state truccate”, ha detto Rob Schwartz, consigliere generale della CFTC, nella sua argomentazione contro Calci.

“Garantire l’integrità delle elezioni e prevenire interferenze improprie e disinformazione è senza dubbio nel massimo interesse pubblico”, ha scritto il giudice Patricia Millett consentendo le scommesse elettorali mentre decideva i ricorsi contro Calci.

Ma la CFTC “non ha fornito a questa corte alcuna base concreta per concludere che i contratti per eventi sarebbero un veicolo di tale danno”, ha continuato il giudice.

– Una nuova era delle scommesse? –

Anche se la porta a queste scommesse politiche potrebbe essere chiusa con altri ricorsi, dopo il 5 novembre non verrà presa alcuna decisione e quindi i mercati continueranno a funzionare durante le elezioni.

Per Prateek Chougule, co-fondatore della Political Forecasting Alliance, “è stato un buon anno” per le sue scommesse politiche, e sta valutando la possibilità di aprire un conto con Interactive Brokers ora che sta lavorando su “contratti elettorali”.

I giudici che decideranno sui futuri ricorsi potrebbero essere “un po’ più scettici”, ma Chogul stima che la CFTC negli ultimi anni si sia mostrata disposta a comprendere le argomentazioni a favore dei mercati elettorali anche se non le sostiene.