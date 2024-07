Lunedì 8 luglio le elezioni presidenziali venezuelane concludono cinque giorni di campagna elettorale. Nell’arco di tre settimane, milioni di persone viaggeranno per accompagnare i candidati a conferenze, eventi e mobilitazioni. La battaglia determinerà il destino immediato del paese sudamericano e della regione.

Le elezioni si terranno il 28 luglio, data in cui il Comandante Hugo Chavez Frías, leader e iniziatore della Rivoluzione Bolivariana, compirà 70 anni. Si prevede che i risultati preliminari inizieranno ad essere pubblicati nelle prime ore di lunedì 29, grazie al moderno sistema di conteggio di cui dispone questo paese.

La Rivoluzione Bolivariana ha organizzato 31 elezioni di vario tipo e ne ha vinte la maggior parte. In questa occasione, nove contendenti dell’opposizione affrontano Nicolas Maduro, candidato della coalizione guidata dal Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV).

Secondo il rapporto del Consiglio elettorale nazionale, alle elezioni partecipano 37 partiti e movimenti politici, 24 dei quali rappresentano la destra e 13 rappresentano l’attuale presidente. Il registro elettorale ha inoltre rivelato che il numero di cittadini registrati per votare è 21.620.705, un numero leggermente superiore a quello delle elezioni presidenziali del 2018.

Nicolas Maduro ha preso il comando del processo rivoluzionario nel 2013, su suggerimento del leader Hugo Chávez, gravemente malato. La designazione è stata rapidamente ratificata dal voto popolare e da allora il presidente bolivariano non ha avuto pace.

L’ostilità imperiale è aumentata e i venezuelani hanno subito varie campagne che vanno dalle vessazioni economiche e al saccheggio del patrimonio nazionale, a una guerra sporca che ha alimentato l’odio e la discordia interna fino a destabilizzare il paese e condurlo alla guerra civile.

In questo contesto, non sono mancate le sanzioni e i blocchi promossi dagli Stati Uniti, sostenuti dai paesi europei e da altre parti del mondo. Ma il Venezuela ha resistito. Oggi la sua economia mostra lievi segnali di ripresa dopo una delle peggiori crisi economiche della sua storia.

Per molti esperti, questa realtà inevitabile e il fatto che il Venezuela faccia affidamento su una delle riserve petrolifere più grandi del mondo e quindi abbia bisogno di un governo in grado di “negoziare” con esso, ha aperto la strada che ha portato ad alcune elezioni presidenziali che, all’inizio di quest’anno, volte, sembrava impossibile.

Come preambolo a queste elezioni presidenziali, gli Stati Uniti hanno deciso di tornare al tavolo delle trattative con i rappresentanti di Nicolas Maduro. Anche se non sono stati rivelati dettagli sul contenuto dei colloqui svoltisi mercoledì scorso, 3 luglio, questo gesto può essere interpretato come un impulso al processo democratico che finora è stato boicottato in vari modi.

Vincere e perdere

Se Maduro vincesse, come molti sostengono, i maggiori centri di potere sarebbero pronti ad aprire il fuoco e a mettere in discussione la legittimità delle elezioni. I sondaggi di dubbia accuratezza pubblicati da noti conglomerati mediatici favoriscono il suo principale rivale, Edmundo Gonzalez Urrutia, un ex diplomatico che ha concepito la sua campagna elettorale sotto l’egida della leader incompetente Maria Corina Machado.

Il mondo che osserva le elezioni attraverso le lenti di questi media ha messo in dubbio l’assenza di osservatori e comitati internazionali. Ad esempio, un articolo del New York Times afferma che “i funzionari venezuelani hanno revocato l’invito rivolto all’Unione europea a monitorare le imminenti elezioni presidenziali del 28 luglio, un altro chiaro segnale che il presidente Nicolas Maduro difficilmente rinuncerà al potere nonostante”. Permettere a un candidato dell’opposizione di candidarsi contro di lui”.

Naturalmente, questa pubblicazione ha ignorato la spiegazione del presidente del Consiglio elettorale nazionale, Elvis Amoruso: “Sarebbe immorale consentire la partecipazione di osservatori dell’Unione europea che conoscono le loro pratiche neocoloniali e interventiste contro il Venezuela”. In primo luogo ha chiesto la revoca delle “sanzioni coercitive, unilaterali e genocide imposte al nostro popolo”.

Le entità venezuelane inoltre non hanno accettato infiltrati dell’Organizzazione degli Stati Americani o di paesi ostili alla Rivoluzione Bolivariana. Saranno invece presenti esperti delle Nazioni Unite e del Carter Center degli Stati Uniti d’America, e svolgeranno il loro lavoro secondo quanto concordato con la Commissione Elettorale Nazionale.