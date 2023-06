Il Venezuela manterrà una “profonda cooperazione” con Türkiye nel terzo mandato di Erdogan

Questo contenuto è stato pubblicato il 04/giu/2023 – 17:54







CARACAS, 4 giugno (EFE). Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ribadito questa domenica che continuerà la “profonda cooperazione” con la Turchia, proprio mentre inizia il terzo mandato presidenziale di Recep Tayyip Erdogan, che il leader di Chavisa definisce fratello e alleato.

“Rimarremo sempre uniti, nella fratellanza e nella profonda collaborazione”, ha detto Maduro su Twitter, condividendo diversi messaggi questo fine settimana in cui ha parlato della sua presenza all’inaugurazione di Erdogan, avvenuta sabato, e gli ha ribadito la sua vicinanza.

E sullo stesso social, Maduro ha confermato che la sua visita in Turchia è stata “straordinaria e utile per l’alto spirito di vicinanza e fratellanza di cui gode”, pur non fornendo informazioni specifiche su quanto discusso con il presidente turco.

“In una nuova fase del mandato presidenziale del nostro fratello Recep Tayyip Erdogan, la Turchia è sulla via della prosperità. Impegno, sovranità e democrazia. Il Venezuela ha amici leali, fermi e solidali”, ha affermato.

Da parte sua, il ministro degli Esteri venezuelano Ivan Gil si è congratulato con il suo nuovo omologo turco Hakan Fidan, augurandogli successo all’inizio del suo mandato.

Gill ha dichiarato: “Continueremo a lavorare sull’agenda del rapporto profondo che oggi ha raggiunto un livello senza precedenti basato sui principi di solidarietà e complementarità”.

Turchia e Venezuela mantengono buoni rapporti, un’alleanza che è stata ratificata nel giugno dello scorso anno, quando Maduro ha visitato Ankara e incontrato Erdogan, con il quale ha concordato la decisione di ampliare la cooperazione, sviluppata attraverso più di 40 accordi in vari campi. EFE

hp / qualsiasi

© EFE 2023. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe è espressamente vietata, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA