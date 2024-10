Il vermiglio di Mara Delfero è stato scelto dall’Italia per rappresentarla agli Oscar – Funcinema.

Vermiglio

Il film di Maura Delpero, regista italiana residente in Argentina, rappresenterà l’Italia alla 97esima edizione degli Academy of Motion Picture Arts and Sciences Awards per il miglior film straniero.

Vincitore del Leone d’Argento del Gran Premio della Giuria all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Vermiglio Selezionato dal comitato di selezione dell’Accademia del Cinema Italiano per rappresentare l’Italia nella prima fase di preselezione, che comprendeva i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Accademia delle Arti e delle Scienze Cinematografiche (gli Oscar). Verrà annunciato il 17 dicembre.

Il film ha suscitato grande interesse di pubblico e di stampa internazionale nei festival cinematografici internazionali e nelle sue recenti anteprime italiane.

Giuria del comitato di preselezione nella categoria film stranieri durante il bando dell’Accademia del Cinema Italiano Vermiglio Ha espresso: “Per la sua capacità di raccontare l’Italia rurale del passato, i suoi sentimenti e temi diventano universali e attuali”.

Cinitora ha prodotto il film in associazione con Rai Cinema (Italia), Charts Productions (Francia) e Versus Productions (Belgio).

Vermiglio Presenta la presenza argentina di Santiago Fontevilla Sanchet, produttore di Cinidora e attore del film. Parallelamente al suo lavoro di attore, ha costruito una carriera come produttore e regista di teatro e cinema indipendenti in Argentina, e negli ultimi anni ha consolidato una solida presenza anche in Italia.

Vermiglio è distribuito in Francia, Belgio, Spagna, Grecia, Polonia, Ungheria, Stati Uniti, Repubblica Ceca ed ex Jugoslavia, ed è attualmente esposto in Italia.

