Il vertice del G20 tra proteste e dubbi (+ foto)

2021-11-01 06:45:53 / [email protected] / Ana Teresa Badia Valdes



Immagini: internet

In migliaia sono scesi in piazza questo fine settimana a Roma, chiamati da sindacati e gruppi ambientalisti per protestare contro le nazioni più ricche del mondo riunite al vertice del G20.

Secondo l’EFE, COBAS, movimenti di sinistra e lavoratori di Alitalia e Whirlpool hanno indetto una delle marce. Un’altra protesta fu indetta dal Partito Comunista, e diverse centinaia di persone si accalcarono in piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

“Voi siete la malattia e noi la cura”, “Voi siete il G20 e noi siamo il futuro”, si leggeva in alcuni dei cartelli che aprivano le manifestazioni.

Tra le questioni, i manifestanti hanno chiesto l’abrogazione dei brevetti sui farmaci e la legge globale sui vaccini.

“I governi del G-20, i 20 paesi del mondo che dichiarano di rappresentare i due terzi del commercio, l’80% del prodotto interno lordo (PIL) globale, ma anche il 75% delle emissioni globali di gas serra. Cioè: stesse forze, stesse prescrizioni, stessi interessi, la stessa ingiustizia che ci ha portato alla crisi e all’epidemia”.I giovani di “Venerdì per il futuro” hanno detto ai media. Hanno aggiunto Come in ogni edizione, i rappresentanti di soli 20 Paesi continueranno a determinare le sorti del mondo intero, guidati dai consigli di amministrazione delle grandi multinazionali e mettendo a tacere le istanze della società civile, sistematicamente escluse dalle discussioni.

“Il capitalismo è morto!” Da Roma a Glasgow, le vostre soluzioni sono il problema. NS Non esiste un pianeta B. Altri slogan si vedevano e si sentivano per le strade.

Alcuni accordi del vertice

Nell’ambito del vertice del G20, gli Stati membri si impegnano a garantire l’accesso universale ai vaccini antivirali con l’obiettivo di vaccinare il 40% della popolazione mondiale contro il coronavirus entro la fine dell’anno e il 70% entro la metà del 2022. un traguardo ambizioso che speriamo venga raggiunto e non solo con le parole.

Lo stesso primo ministro italiano Mario Draghi, che sabato ha aperto il vertice, lo ha descritto come ‘moralmente inaccettabile’ Diversi livelli di vaccinazione antivirale a livello planetario. “Nei paesi ad alto reddito, oltre il 70 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Nei paesi poveri, questa percentuale scende a circa 3”si lamentava Draghi.“Queste differenze sono moralmente inaccettabili e minano la ripresa [económica] Globalismo”Ha aggiunto l’ex presidente della Banca centrale europea (BCE), che deve affrontare le sfide poste dalla pandemia “collettivo”.

Hanno anche deciso di ridurre i tempi per la produzione di nuovi vaccini da 300 a 100 giorni.

Anche i rappresentanti delle economie più industrializzate del mondo hanno deciso di adottare misure per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. In questo senso, si sono assunti l’obbligo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.

I problemi economici, la crisi energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la ripresa economica globale e la riduzione delle disuguaglianze causate dalla pandemia sono stati al centro dei colloqui.

Il vertice del G20 ha riunito leader di paesi che rappresentano l’80% della ricchezza globale e il 60% della popolazione.

Il G20 è composto da 19 paesi e dall’Unione Europea. I paesi sono: Germania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Francia, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Regno Unito, Sudafrica e Turchia.