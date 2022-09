Il viaggio di Nicole Newman in Italia: Riunione con la sorella svedese e storia d’amore con Manu Ursera

La modella ha colto l’occasione per viaggiare in Italia con un pilota DC per incontrare suo padre e sua sorella minore

Viaggiare fa parte della routine Nicole Newman e Manu Ursera, A causa delle responsabilità lavorative del pilota TC. Questo fine settimana Ha corso all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola GT Italiano Sprint, e la modella ha detto che ha intenzione di accompagnarlo quando tornerà in circuito. La coppia ha una relazione da oltre un anno e mezzo e si accompagnano nei loro progetti. Una giuria di 8 milioni di passi Registrato un album fotografico e un’esperienza speciale Presentava una riunione con suo padre e sua sorella minore.

“Riassunto del mio sabato. Famiglia, aspetto, carriera, palcoscenico. Ah! I giorni estremi che amo! Molto Scorpione!” Nicole ha rivelato in un post Instagram, congratulandosi con Urcera per aver concluso la prima gara del weekend al secondo posto, in coppia con Daniele D’Amato. Tra la serie di immagini, quella che ha catturato l’attenzione è stata una sua foto in posa accanto alla Ferrari 488 della Scuderia Baldini. Clara Alicia Bacher. La ventenne svedese è la figlia di suo padre, Bernd Unterperbacher, e della sua compagna, Camilla.

Nicole Newman per le strade di Imalo con il compagno, la sorella minore e il padre

Nicole Newman e Manu Urcera, Romantici in Italia

Nei video si vede molto vicino a Clara, con la quale condivide l’amore per gli animali, e hanno la possibilità di rivedersi ogni volta che si trova in Europa. Va ricordato che la modella è stata allevata dalla madre, Claudia Newman, senza la presenza del padre. Quando ha raggiunto la maggiore età, lei lo ha contattato e sono stati in grado di formare di nuovo un legame. Nelle cartoline che ha condiviso, è stata vista anche con Bernt e li ha raffigurati mentre uscivano tutti insieme. Modello a dicembre 2021 Ha parlato candidamente della sua biografia Durante una chat uno contro uno Televisione, e lì confessò: “Il ragazzo mi ha abbandonato. È andato. È molto difficile avere un padre che non ha visto un padre morto”.

“È stato molto scioccante per me. Mi ha fatto sentire molto male, almeno all’inizio, Il mio rapporto con gli uomini è complicato. In qualche modo e ad un certo punto Mi aspettavo di essere abbandonato, Perché è quello che sa delle persone”, è stato rivelato all’epoca. Tuttavia, all’età di 18 anni, mentre era a Parigi, ha raggiunto una soglia personale che ha portato a una migliore comprensione della sua identità e al desiderio di cercarlo. “Stavo uscendo con una persona di dieci anni più grande. Un ragazzo con disabilità aggressive; Era molto innamorato e credeva di comportarsi in questo modo a causa di tutto ciò che è accaduto nella sua vita e dei suoi traumi”, ha ricordato in una conversazione con questo media.

Nicole Newman e Clara Alicia Bacher, sua sorella minore

“Poi il mio psicologo mi ha detto: ‘Nicole, in generale, questo tipo di persone è come qualsiasi altra famiglia, dove ho sentito: ‘Non voglio questo, sono troppo basso. Bambini””, ha spiegato. “Ho scritto a papà in Europa e lui è venuto a conoscermi. Il suo abbraccio salva e guarisce. Un click. Mi ha aperto la testa. Mi ha dato coraggio in quel processo di determinazione della mia libertà“, ha promesso.

Ripensando al giorno in cui ha incontrato il maestro di sci austriaco, non ha potuto contenere la sua eccitazione: “L’ho visto uscire dalla manica dell’aereo e ho detto: ‘Questo è mio padre’. Stavamo entrambi piangendo. Mi chiedevo: ‘Cosa accadrà a quest’uomo che non conosco adesso?’. Sottolineava sempre che non c’erano accuse o richieste di spiegazioni e che una buona comunicazione basata sul rispetto reciproco era la chiave per iniziare. “Conoscevo la sua versione della storia perché fino ad allora avevo solo la versione di mia madre della sua assenza”.Commentato.

La modella per le strade di Cremona, Italia: condivide con Urcera consigli sui luoghi che vuole visitare in ogni suo viaggio

“La sua frustrazione e i suoi commenti hanno pesato molto su di lui quando si è allontanato da me. È arrivato dalla Germania dopo aver scommesso su una relazione che non ha funzionato. La difficoltà di linguaggio e la disponibilità di lavoro lo scoraggiavano. Era molto giovane e tutte le colpe ricadevano su quella persona”, ha spiegato. Ha anche ammesso: “Presto la madre incontrò Hot dog (con te), Il padre di mia sorella (Geraldina), Quando ero così giovane, non pensava fosse conveniente disturbarmi con una visita annuale.

