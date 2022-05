Il video di Elizabeth Olsen in cui aveva predetto 7 anni fa cosa sarebbe successo in “Doctor Strange 2”

la fine di “Il dottor Strange nel multiverso della follia” Può sorprendere molti spettatori, ma non lo è Elisabetta Olsenche sembrava ovvio Il futuro di Wanda Per diversi anni, come dimostrano alcune parole che ha detto nella promozione di “Avengers: Age of Ultron”.

Se non hai visto “Doctor Strange 2”, ti avvertiamo Seguono spoiler dal film.

La fine di “Scarlet Witch and Vision” si è avventurata in a Darker Wanda è in possesso di Darkhold per cercare di riconquistare i propri figli. Ma questo libro ha corrotto la sua anima ed è diventata la temuta Strega Vermiglio Cerca il potere America Chavez a spese della sua vita.

Le giovani donne possono creare portali in tutto il multiverso come desiderano, cosa che secondo Wanda è necessaria Riunirli con i loro figliscatenando così la sua completa ira su chiunque si metta in mezzo, inclusi gli Illuminati.

Come puoi vedere nel video qui sopra, sembra finalmente ripararsi e distruggere Wanda Mount Wundagore, e sembra sacrificarsi sul posto, anche se Elizabeth Olsen la pensa così Non è la fine del suo personaggio E io ritornerò: “Secondo me, suppongo che mi riprenderanno. Non so in che veste, ma spero di tornare”.

Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch in ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ | meraviglia



Le previsioni di Elizabeth Olsen su Scarlet Witch

comunque, il Evoluzione del male Dato a Scarlet Witch non ha colto di sorpresa l’attrice, perché hanno salvato a Video 7 anni fa Come Elizabeth parla di questo fatto:

La mia storia preferita è dinastia Mma quello Non succederà mai. Se ha due figli irreali mentre tutti le dicono che non esistono e lei è impazzita, Sarebbe incredibile”, l’attrice si è avventurata nella storia della famosa commedia.

“Ma non credo che lo faranno. Potrebbe essere così Troppo oscuro per l’Universo Marvel. Ma quando impazzisci, è la mia parte preferita dei fumetti”, ha ammesso Elizabeth. Che, nelle vignette, le origini di Scarlet Witch sono diverse dai film, dal momento che è la figlia di Magneto, e quindi, di fatto, in Dinastia di M, decide di porre fine a quasi tutti i mutanti quando perde la sua stabilità mentale.

Ora resta da vedere se, in primo luogo, il suo personaggio è davvero morto sotto le rovine di quella montagna, e in secondo luogo, se continuano la sua trama ad arco che la collega ai mutanti e segue la sua stessa strada come cattiva.

Sicuramente sei interessato a:

Elizabeth Olsen rivela l’importante consiglio che le sue sorelle Mary-Kate e Ashley le hanno dato quando ha firmato con la Marvel