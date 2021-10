Il video intimo di Lucia e Christian appare in “El Debate de las Tentaciones”

concorrenti da L’ultima tentazione Tutti hanno flirtato. Oppure è questo che emerge dalle molteplici trame create in questo nuovo realtà A cui partecipano i concorrenti più esperti e controversi.

Lucia rappresenta al meglio queste relazioni intrecciate: era fidanzata con Manuel, già in Spagna aveva iniziato una relazione con il tentatore Isaac, e tra di loro aveva una relazione con Christian Jerez, che ha partecipato alla seconda edizione del programma con Melody.

Si sapeva piuttosto poco di quest’ultima relazione; Tuttavia, nella discussione data da Sandra Barnida Sono state trasmesse alcune immagini in cui era molto chiaro che Lucia e Christian erano insieme.

In questo video casalingo, che è stato registrato da loro stessi, puoi vedere come si baciano appassionatamente. Inoltre, Christian ha fissato l’obiettivo della telecamera, cosa che non è passata inosservata ai collaboratori.

Melody Penalver, ex compagna di Christian, ha reagito a queste foto: “Sono morta. Nessuno scandalo, sono due persone che erano single. Mi sento scandalosa perché è stata registrata. Quello sguardo di Christian… non lo so. voglio dire qualcosa».





In questa nuova partita di regolamento dei conti, Lucia e Christian si rivedono. La riunione tra Cadice ed Elche è stata molto fredda nonostante ciò Conferma che hanno un “rotolo”.

Dopo di che non abbiamo continuato a parlare o altro. Non abbiamo cattive vibrazioni, ma c’è. Uno fatto di calce e sabbia”, ha commentato Christian ai suoi colleghi concorrenti.