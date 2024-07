Il video più adorabile di Natalia Oreiro che prepara la cheesecake con suo figlio: foto della sua fantastica cucina

Natalia Oreiro e suo figlio Atahualpa hanno condiviso un video mentre preparano una deliziosa cheesecake al limone (Video: Instagram/Nataliaoreirosoy)

Uno dei suoi primi lavori Natalia Oreiro Sapeva mostrare il suo talento davanti alle telecamere. Incarnando innumerevoli personaggi, l’attrice uruguaiana chiarisce che non vuole deludere i suoi fan che la seguono in ogni suo lavoro. Ma questa volta ha deciso di mettere in mostra uno dei suoi talenti meno conosciuti con l’aiuto di suo figlio. AtahualpaAdesso ha 12 anni, nella cucina di casa. Le foto che lei stessa ha condiviso sulle sue reti hanno stupito i suoi follower con la sua bella cucina, la grande stazza di suo figlio e la maestria che l’attrice dimostra nel lavoro con i forni.

“Buongiorno belli. Come stanno? Le vacanze sono finite e sta arrivando una nuova persona.”L’artista ha scritto con alcune frasi della famosa canzone dei Beatles. In questo aggiornamento rivolto ai suoi oltre un milione di follower, la cantante ha aggiunto un video in cui la si vede insieme al suo piccolo mentre prepara un dolce: cheesecake al limone.

L’artista ha mostrato i dettagli della sua cucina

Per preparare questo piatto dolce, Natalia e Atahualpa hanno utilizzato elementi del loro orto, Come i limoni raccolti da suo figlio e le erbe aromatiche del suo orto.

Atahualpa, figlio di Natalia Oreiro, era incaricato di raccogliere i limoni per la torta che preparavano insieme

Per quanto riguarda l’impasto, gli elettrodomestici della sua cucina le hanno facilitato il compito: nella sua enorme cucina, la cantante ha un forno a legna, un mixer all’avanguardia, uno spremiagrumi e persino infiniti utensili, oltre a a tutti i tipi di impasto. Le pentole, i cestini ed i piatti hanno una forte impronta antica. Ma ciò che attirò l’attenzione di più di una persona fu il design della stanza, che sembrava ispirato ad una fiaba.

Una vasta gamma di utensili e posate che Natalia Oreiro ha nella sua cucina

L’eroe della famosa serie Bambola arrabbiata Sfoggia la sua cucina nei minimi dettagli, dove risaltano i colori chiari e il legno scuro. Per quanto riguarda i mobili, Natalia dispone di ampi scaffali pieni di stoviglie, diversi piani di lavoro e perfino un tavolo rotondo allestito per l’ora del tè, che ha sfoggiato presentando il risultato finale della sua torta. Inoltre, uno degli altri punti di forza dello Space erano i rubinetti dorati che possedeva.

Cheesecake al limone preparata da Natalia Oreiro e suo figlio Atahualpa

Il suo video sulla cheesecake al limone ha attirato rapidamente l’attenzione dei suoi follower, in particolare di molti dei suoi colleghi dei media. Ha detto: Invitami per il tè. Emilia AziaMentre Agostino Papiro Swaskita ha notato che il suo piatto era “fantastico”.

La ricetta dell’attrice che ha incoraggiato i suoi fan a seguire

D’altronde i suoi fan gli hanno lasciato messaggi del tipo “Adottami, Natty, te lo chiedo“, “Adoro il duo di dolci che prepari con tuo figlio”, “Voglio provarlo”, “Adoriamo Natty Cook“, e “Ho adorato il dinosauro in cucina”, riferendosi ai vestiti di Atahualpa mentre cercava la frutta.

Natalia Oreiro, cucina interamente con suo figlio

Inoltre, visto l’enorme impatto che il suo lavoro ha avuto in cucina, Natalia ha deciso di condividere tutta la sua ricetta. In uno dei suoi quaderni, l’attrice ha scritto a matita tutti gli ingredienti e i passaggi da seguire per renderlo perfetto. “Stanno esultando?“, hanno chiesto i netizen su Instagram, dove è stato poi chiesto loro di condividere il risultato finale del piatto.

Natalia Oreiro ha sfoggiato una delle sue emozioni meno conosciute e si è messa in mostra preparando una cheesecake al limone

Lì rivelò addirittura che la prelibatezza culinaria aveva un creatore originale. Le parole “Mom’s Lemon Cheesecake” appaiono nella sua calligrafia, spiegando che la torta fa 18 porzioni e che l’impasto è fatto con biscotti dolci, la scorza di 3 o 4 limoni, panna, due uova e burro o olio di cocco.