Il Vietnam chiede agli Stati Uniti di accelerare la decontaminazione a Bien Hua

Questo approccio è stato articolato dal ministro della Difesa vietnamita, generale Phan Van Giang, dopo aver ricevuto il nuovo ambasciatore statunitense Mark Evans Knapper, con il quale ha discusso l’andamento delle relazioni bilaterali.

Secondo il comandante militare, la cooperazione in materia di difesa tra i due paesi continua a svilupparsi nello spirito del Memorandum of Understanding (MOU) del 2011 e della Joint Vision Statement sulle relazioni in quest’area, firmata nel 2015.

Fan Jiang ha sottolineato che i collegamenti in questo campo stanno mostrando risultati positivi nel risolvere le conseguenze della guerra, il dialogo e la consultazione, l’addestramento, la ricerca e il salvataggio, il supporto umanitario e le attività di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, ha spiegato VNA.

Ha anche raccomandato di prestare attenzione alla cooperazione in materia di difesa, in particolare per superare le ripercussioni della guerra, e migliorare le capacità di mantenimento della pace e la medicina militare per la prevenzione e il controllo delle epidemie.

Secondo i dati della Dioxin Victims Association of Vietnam, tra il 1961 e il 1971 l’aviazione americana ha spruzzato 80 milioni di litri di erbicida contenente 400 kg del cosiddetto Agent Orange, al quale sono state esposte circa 4,8 milioni di persone.

Nel frattempo, l’Istituto di scienza e tecnologia militare del Vietnam e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) hanno stimato nel 2015 che 515.000 metri cubi di terra erano stati contaminati all’aeroporto di South Bien Hoa, comprese diverse fonti ad alta densità.

Desta preoccupazione per la loro elevata tossicità, le diossine sono inquinanti ambientali che appartengono a quella che gli esperti chiamano la “dozzina sporca”: un gruppo di prodotti chimici pericolosi che fanno parte dei cosiddetti inquinanti organici persistenti.

Oltre a causare gravi anomalie, si ritiene che più di 20 malattie siano il risultato diretto dell’esposizione all’Agente Orange, tra cui labbro leporino e palatoschisi, colonna vertebrale leporino, immunodeficienza, disturbi nervosi, diabete e morbo di Parkinson.

