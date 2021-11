Il Vietnam si impegna a salvare il pianeta

Minh Chinh ha sottolineato che affrontare il cambiamento climatico si basa su responsabilità comuni, ma anche differenziate a seconda delle circostanze, delle circostanze e delle capacità di ciascun paese e secondo il principio di equità e giustizia sociale.

Ha stabilito che il ripristino della natura dovrebbe essere la massima priorità in tutte le decisioni di sviluppo e gli standard etici più elevati a tutti i livelli, dai governi e dalle aziende agli individui.

Ha sottolineato che (cambiamento climatico) è un problema globale e quindi deve essere risolto attraverso un approccio globale.

Secondo l’agenzia di stampa vietnamita VNA, il discorso di Minh Chinh è stato molto apprezzato dai colleghi di altri Paesi e dai rappresentanti delle organizzazioni internazionali presenti al vertice.

Molti hanno espresso la volontà di collaborare con il Vietnam nella ricerca di soluzioni in grado di promuovere la crescita verde e aumentare la resilienza di fronte a eventi meteorologici estremi.

Il premier vietnamita è anche in visita di lavoro nel Regno Unito, durante la quale ha assistito, ieri, alla firma di 26 accordi commerciali e di cooperazione per un valore di diversi miliardi di dollari. Poi, dalle 3 alle 5 successive, farà una visita ufficiale in Francia.

