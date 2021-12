Di tanto in tanto, vengono organizzate gare per vincere diverse versioni e personalizzazioni delle console Xbox, al fine di deliziare i fan con design unici e da collezione. Recentemente, Vincitore del concorso di gioco Diablo Mostra la tua nuova console Xbox Series X con il gioco, Uno che brilla di dettagli unici se sei veramente un fan della saga Blizzard.

Attraverso il suo account Twitter, il giocatore ha chiamato il giocatore Keimou3 Condividi un post con la console personalizzata, facendola brillare in tutto il suo splendore sull’altare fornito con il set. Inoltre, Puoi vedere gli accessori nella console, Essendo un set perfetto per le masse.

Il vincitore del concorso Diablo mostra la sua serie X dedicata

Come possiamo vedere nel post, l’utente è stato grato e soddisfatto della console personalizzata. concorrenza Diablo Consiste di I fan hanno dovuto condividere una foto della loro cosa più preziosa della serie, In questo modo, i CEO di Blizzard hanno scelto ciò che era meglio per loro. Questo set completo da collezione ha un valore di $ 889,00, il che lo rende una console molto apprezzata.

Ho provato l’immensa gioia di un fanatico che, d’ora in poi, potrà usare la sua Xbox Series X in tutto lo stile caratteristico di Diablo. Non c’è dubbio che il 2022 avrà grandi titoli da aspettarsi, quindi Non sarebbe sorprendente pensare che più console personalizzate raggiungerebbero più giocatori.

