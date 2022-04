Il vincitore della Coppa del Mondo 2022 riceverà 38 milioni di euro

La squadra che riuscirà a vincere il Mondiale del Qatar 2022 in tasca riceverà un totale di 42 milioni di dollari (38 milioni di euro) in cambio della vittoria del titolo, Come riportato venerdì dalla FIFA durante il brief di apertura del torneo, che si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre.

La Francia è l’ultimo campione del mondo, dopo essersi dedicato in Russia 2018 Getty Images

In totale verranno distribuiti premi per 440 milioni di dollari (398 milioni di euro). Oltre al campione, il secondo classificato ($ 30 milioni o 27 milioni di euro), il terzo classificato ($ 27 milioni o 24 milioni di euro) e il quarto classificato ($ 25 milioni o 22 milioni di euro) riceveranno un importo.

Le squadre che sono arrivate quinta e ottava alla Coppa del Mondo riceveranno 17 milioni di dollari (15 milioni di euro) per ogni squadra. tra il nono e il sedicesimo $ 23 milioni (€ 11 milioni); E tra il diciassettesimo e gli ultimi nove milioni di dollari (8 milioni di euro).



Inoltre, Per la sola partecipazione, ogni squadra riceverà 1,5 milioni di dollari (1,3 milioni di euro) per coprire le spese di preparazione.

Durante l’incontro, hanno discusso gli aspetti organizzativi di base e hanno informato le delegazioni sui preparativi necessari per la competizione e la loro permanenza in Qatar, comprese le questioni di sicurezza, diritti umani, trasporto e strutture di assemblaggio.