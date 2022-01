Il vizio del principe William che fa arrabbiare Kate Middleton nell’intimità della sua casa

Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono tornati dalle vacanze di Natale la scorsa settimana e sono tornati al loro programma reale. Come al solito, durante le tue uscite, principe William S Kate Middleton Era più che gentile e amichevole, sempre sorridente e poneva domande curiose alla stampa. Tuttavia, ciò che molti vorrebbero sapere è come stanno nella privacy della propria casa.

Anche se è difficile da dire, non possiamo fare a meno di dirlo Prince William è troppo disordinato, una caratteristica che fa rizzare i capelli di sua moglie. O almeno questo è quello che ha detto.

Nella privacy della casa, Kate dice che William è un “incubo” per il caos

Durante un viaggio in una base della RAF a Cipro nel 2018, la coppia ha incontrato il personale militare in servizio e ha aperto una nuova sala di riposo. Osserva la nuova decorazione della stanza, il figlio maggiore di il principe Carlo Ha lasciato loro una mancia per scherzo dicendo loro: “Metti la pizza dai divani”. Kate ha poi rivelato che suo marito è il peggior colpevole della sua raccomandazione, rivelando: “Sei un incubo però”. Questa scena quotidiana è stata menzionata sul giornale passaggio.

Oltre al pasticcio che William lascia dietro di sé come un corridoio, c’è un’altra area in cui nemmeno il principe eccelle: distribuire graziosi regali di compleanno. Almeno, è così che l’ha detto due anni fa in un podcast quando Gli è stato chiesto quale fosse il regalo peggiore che avesse mai fatto a Kate.

Il principe William e Kate Middleton con due dei loro tre figli

Imbarazzato, ha raccontato: “Una volta ho comprato un endoscopio a mia moglie”. Per illustrare la reazione di Middleton, ha detto: “Non me lo ha mai lasciato dimenticare”.

A favore del Duca, c’è da dire che questo dono fu all’inizio del suo legame, che dopo anni divenne madre dei suoi tre figli.

Il principe William e Kate Middleton mangiano all’aperto Marie Claire

Questo è stato il figlio della principessa Diana ha detto: “Questa è stata una relazione molto precoce. Li ho chiusi. Erano davvero carini. Stava cercando di convincermi che. Quando li ha visti ho detto ‘Guarda, sono fantastici, guarda fino a che punto puoi vederli!” Mi guardò perplessa. Non ha funzionato. Così bene per me. Sinceramente non aveva idea del perché le avesse comprato un binocolo, all’epoca sembrava una buona idea.“.

William e Kate si sono conosciuti nel 2001 quando erano studenti all’Università di St Andrews. Sono stati rilasciati il ​​29 aprile 2011, i genitori di tre bambini: Prince George; La principessa Charlotte e il piccolo principe Louis.