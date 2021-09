Il volante a giogo di Tesla è “sottoutilizzato” e non sicuro, ed Elon Musk lo adora in questo modo – Notizie – Auto ibride ed elettriche

L’ultima generazione di Tesla Model S e Tesla Model XPresentata all’inizio di quest’anno, ha portato con sé un’importante novità negli interni. Che è che a differenza del rinnovamento a cui entrambi i modelli sono stati sottoposti in termini di immagine e tecnologia, l’elemento che ha fatto più scalpore all’epoca è stato l’inserimento di un elemento Volante tipo giogo Cosa fa Tesla Ti serve come Ottimo strumento di marketing.

Sappiamo già che Tesla sta scommettendo tutto sulla guida autonoma con il proprio pilota automatico, e se dipendesse dallo stesso Elon Musk, oggi rimuoverebbe i volanti dalle sue auto. Il volante a giogo è solo un passo verso e durante esso Non riesco a fare a meno di una Tesla Model YTutto indica che ci riproverà Con l’auto elettrica compatta su cui l’azienda sta lavorando.

Ora il controverso volante a giogo è tornato ad essere al centro dell’attenzione grazie alla famosa rivista americana Rapporti dei consumatori La Tesla Model S ha ottenuto una nuova fattura per l’analisi e equipaggia il volante con un tipo di giogo, un elemento che non piace al giornalista che per primo è riuscito a mettere le mani sul test della Model S.

Dalla rivista non fissano le critiche sulla ruota, e in essa lo confermano È poco pratico, in quanto “di scarsa utilità” e genera “potenziali problemi di sicurezza”.

Il cruscotto e il volante di una Tesla Model S.

Lo commentarono più profondamente: “In un’intera settimana, 10 di noi I collaudatori hanno notato che è scivolato via dalle loro mani durante la curva, che genera ogni dolore e Disagio Afferrando le maniglie durante una crociera in autostrada, le mani di un tester non si adattavano bene al manubrio e abbiamo accidentalmente fatto una svolta mentre provavamo a girare alcune volte”.

Nonostante tutto quanto sopra, il CEO di Tesla continua a rendere il giogo del volante e le sue critiche un circo. L’ultima cosa che Elon Musk ha commentato sul volante è stata una risposta a uno dei suoi follower Twitter, che gli ha chiesto se ci fosse qualche ragione pratica dietro la decisione di Tesla di progettare questo volante. Il CEO del marchio ha risposto alla domanda dicendo: “Ok, un altro giro e un volante noioso che oscura lo schermo. Con un volante a giogo, l’autopilota in modalità panoramica è molto meglio”.

Il volante non è piaciuto a molti dei seguaci di Tesla, che lo hanno criticato apertamente, così come tra gli stessi lavoratori e le persone vicine a Tesla. Senza andare oltre, uno dei piloti responsabili del marchio record ottenuto dalla Model S Plaid al Nürburgring Ho preferito non fare nessun tipo di commento su di lui.

Lama Tesla Model S.

In ogni caso, la verità è che questo post continua a far conquistare a Tesla i titoli dei giornali, e con esso la gente continua a parlare del marchio e dei suoi prodotti, un risultato che non potrebbe essere più di quello che Elon Musk ha vissuto dal primo momento con lui.