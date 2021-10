Il volo spaziale dell’attore William Shatner è stato posticipato da Blue Origin | internazionale | Notizia

Domenica, Blue Origin ha annunciato il rinvio del volo che avrebbe dovuto trasportare l’attore William Shatner.

Domenica, Blue Origin ha annunciato il rinvio del volo programmato per trasportare l’attore William Shatner nello spazio a causa delle previsioni di forti venti.

Shatner, che ha interpretato il capitano James T. Kirk nel classico di Star Trek, diventerà il primo membro del cast dell’iconico spettacolo a viaggiare fino all’ultima frontiera come ospite a bordo di un razzo Blue Origin.

Il suo volo era previsto per il 12 ottobre, ma “a causa dei venti previsti” per quel giorno, il team operativo della missione Blue Origin ha preso la decisione di posticipare il lancio dell’NS-18 e ora punta a mercoledì. 13 ottobre” alle 13:00 GMT, ha dichiarato la società in una nota.

Shatner – che sarà la persona più anziana a viaggiare nello spazio a 90 anni – e l’equipaggio del razzo NS-18 attraverseranno la Linea Karmann, a un’altitudine di 100 chilometri, dove vivranno quattro minuti di assenza di gravità e contempleranno la curvatura del razzo. pianeta.

La decisione di Blue Origin di invitare uno dei personaggi più iconici della fantascienza sul suo secondo volo con equipaggio ha contribuito a mantenere vivo l’entusiasmo intorno alla nascente industria del turismo spaziale.

Per i fan, il salto di 10 minuti da una base nel Texas occidentale alla Terra servirà come simbolo appropriato del fenomeno della cultura pop che ha ispirato generazioni di astronauti.