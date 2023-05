Il vulcano Etna ha “attività esplosiva” e stanno lanciando un’allerta rossa per la regione Sicilia

UN”azione esplosiva” Nel cratere di Boca Nua, All’Etna, Giove è stato osservato dall’Osservatorio di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Al momento non vi è emissione di cenere e, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la colonna di fumo che colpisce l’area non è ben visibile.

Tuttavia, la Protezione civile della regione Sicilia Diramata allerta rossa per l’area etnea A causa della “estrema probabilità di crollo immediato o continuato dei fiumi di lava”.

Secondo la nota dell’organizzazione, Salvo Cosina, capo della Protezione civile, ha chiamato i vertici comunali della zona. “Attivare Centri di Azione Comunitaria E le strutture, oltre al volontariato, seguono le attività del Piano Nazionale”.



La Sicilia ha lanciato un “allerta rossa” per la regione dell’Etna. foto AP

Tremito

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza dei tremori vulcanici continua ad aumentare, ha affermato l’INGV. Picchi vicini ai 2 gradi della scala Richter.

Inoltre, si registrano una serie di terremoti nella parte più alta del vulcano attivo più grande d’Europa. Variazioni clinometriche si sono registrate anche alle stazioni di Punta Lucia e Pisci Teneri, da mercoledì notte scorsa, suggerendo la possibilità di diffusione del magma attraverso canali interni.

Le autorità devono ancora emettere un avviso per i voli classificati in arancione (Vona), il secondo più alto, ma per ora non ci sono problemi con decolli e atterraggi all’aeroporto Vincenzo Bellini, situato a Catania.

L’ultima eruzione dell’Etna è iniziata il 27 novembre 2022 e si è conclusa il 14 febbraio di quest’anno.

Fonte: ANSA

