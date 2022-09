Il Wall Street Fear Index viene aggiornato con lo stato dei mercati

Bloomberg – Il Cboe Volatility Index, noto anche come VIX, è un indicatore della paura di Wall Street ampiamente seguito dagli investitori. Finalmente mostra segni di stress mentre l’S&P 500 si dirige verso un nuovo minimo ribassista del mercato.

L’indice è salito giovedì quando l’S&P 500 è sceso di oltre il 2,5% tra le preoccupazioni per l’impatto del ciclo di inasprimento della Federal Reserve e il caos della politica economica del Regno Unito.

L’indice non superava i 30 punti da giugno. Questa settimana è stato al di sopra di quel limite ogni giorno, poiché gli investitori scommettono che ci saranno più turbolenze nel breve termine rispetto a tre mesi da oggi. Questo ora rende la negoziazione dei contratti più costosa.

Di solito diventa meno costoso negoziare questi contratti man mano che ti avvicini al loro tempo. Ora, la curva VIX è stata invertita per cinque sessioni consecutive, anche se il mercato azionario è rimbalzato mercoledì.

Questa situazione è talvolta vista come un segnale positivo per coloro che sperano che i mercati si calmino presto. Ci sono stati altri cinque investimenti simili quest’anno e tutti promettono un rimbalzo delle azioni, anche se di breve durata. Questa è una buona notizia in questi giorni, poiché i tassi di interesse in aumento scatenano paura e avversione in tutte le classi di attività.

“Vogliamo vedere VIX mantenere sopra 30 per almeno qualche giorno in più per confermare che le azioni sono a un minimo negoziabile.ha affermato Nicholas Colas, co-fondatore di DataTrek Research.

segnale di panicoLa curva VIX inizia a invertirsi a causa del calo dei mercati azionari

L’indice S&P 500 per la settima sessione è a otto. Il presidente della Fed Louis James Bullard non ha fatto marcia indietro sulla sua posizione da falco, affermando che gli investitori hanno già capito che non possono sfuggire ai tassi di interesse più elevati nei prossimi mesi.. Nel frattempo, CarMax è scivolata nell’ultima volatilità degli utili che ha riacceso le preoccupazioni sulla fiducia dei consumatori.

Tuttavia, nonostante la recente inversione di tendenza, il movimento di VIX continua a impallidire rispetto alle metriche di volatilità nel reddito fisso e nei mercati valutari. L’indice ICE BofA MOVE, una misura simile delle opzioni del Tesoro, ad esempio, quest’anno è raddoppiato e ha raggiunto il livello più alto dalla crisi pandemica di giovedì. Al contrario, il VIX non ha superato il suo massimo di giugno.

“Se la volatilità di valute e obbligazioni si riduce, aspettati che la ripresa continui”, ha affermato Denis Debuschere, fondatore di 22V Research.

Maggiori informazioni su Bloomberg.com