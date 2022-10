Il web svela una nuova immagine “spettrale” dei pilastri della creazione

6500 anni luce, in un vasto spazio Nebulosa Aquilasono famosi Pilastri della creazione, un vivaio stellato pieno di gas e polvere, che lo avvolge mentre si forma lentamente nel corso di migliaia di anni. In coincidenza con il giorno di tutti i morti Telescopio spaziale James Webbsubordinato ContenitorePrendi questa immagine spettrale di una regione dello spazio già distinta, questa volta nella luce del medio infrarosso, per mostrarci una nuova visione di un paesaggio familiare.

Perché la luce del medio infrarosso crea un’atmosfera così oscura e inquietante? La polvere interstellare copre il paesaggio –Spiegazione dalla NASA-. Mentre la luce a infrarossi medi da strumento a medio infrarosso (Maria) è specializzato nella localizzazione della polvere, le stelle non sono sufficientemente luminose a queste lunghezze d’onda per apparire nell’inquadratura. Al contrario, imponenti colonne di gas e polvere brillano di color piombo ai bordi, indicando una massiccia attività interna”.

Migliaia e migliaia di stelle si sono formate in questa regione. Questo è evidente quando si esamina l’ultima foto di vicino alla telecamera a infrarossi (Nircam) di Webb, pubblicato da Solo pochi giorni. Tuttavia, non sono visibili in MIRI, poiché molte stelle di nuova formazione non sono più circondate da polvere sufficiente per essere rilevate nella luce del medio infrarosso. Tuttavia, MIRI ritrae giovani star che non hanno ancora abbandonato i loro “mantelli” polverosi. Queste sono le sfere cremisi verso i bordi dei pilastri. Al contrario, le stelle blu che punteggiano il paesaggio stanno invecchiando, il che significa che hanno perso la maggior parte dei loro strati di gas e polvere.

A sinistra, l’immagine di Hubble dei Pilastri della Creazione; Center, un’istantanea dello strumento NIRCam (Near Infrared) di James Webb; A destra, ripresa da MIRI (medio infrarosso), anche da James Webb



La luce nel medio infrarosso eccelle nell’osservare gas e polvere nei minimi dettagli. Anche questo è inconfondibile sullo sfondo. Le aree più dense di polvere sono le sfumature di grigio più scure. La zona rossa verso l’alto, che forma una strana lettera V, come un gufo con le ali spiegate, è dove la polvere si diffonde e diventa più fredda. Si noti che non sono visibili galassie di fondo: il mezzo interstellare nella parte più densa del disco della Via Lattea è troppo gonfio di gas e polvere per consentire alla sua luce lontana di penetrare.

I Pilastri della Creazione sono stati catturati per la prima volta dall’Hubble della NASA nel 1995. Successivamente, nel 2014, lo stesso telescopio spaziale ha messo di nuovo gli occhi su di esso. Ma non era l’unica, molti altri osservatori, come Telescopio spaziale Spitzer subordinare Contenitoreha anche meditato profondamente sui pilastri della creazione.

Con ogni osservazione, gli astronomi ottengono nuove informazioni e, attraverso la loro ricerca, comprendono meglio come funziona questa regione di formazione stellare. Ogni lunghezza d’onda della luce e lo strumento avanzato forniscono dati più accurati su gas, polvere e stelle che informano i modelli dei ricercatori su come si formano le stelle.

Come risultato della nuova immagine MIRI, gli astronomi ora hanno dati a risoluzione più elevata nella luce del medio infrarosso che mai e analizzeranno le loro misurazioni della polvere più accurate per creare una vista 3D più completa di questa regione lontana.