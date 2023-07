Illuminazione Delta Light è protagonista di un evento orchestrato da un’illusione

L’Illusion Experience Center è diventato il luogo d’incontro per i più famosi architetti e interior designer della costa di Marbella

L’Illusion Experience Center è stato vestito con tonalità malva, facendo riferimento ai colori dell’azienda nel nuovo catalogo di illuminazione del produttore Delta Lite . Nulla è stato lasciato al caso nell’introduzione della nuova Illumination Bible 15, dall’abbigliamento, alle luci e ai fiori degli organizzatori fino al cocktail, appositamente preparato da Barbulla per l’occasione, in cui tutto è stato tinto di viola.

Giovedì scorso El Nour è diventato il paladino del design e dell’architettura in uno spazio, appositamente curato per l’occasione, e dove è stata presentata la nuova collezione del brand, lanciata ufficialmente alla Milano Fashion Week. Illusion, che ha mostrato il suo splendore quando si tratta di organizzare eventi, ha allestito il suo spazio con un cenno alla presentazione a Milano, in modo che tutti i prodotti fossero esposti tra i tessuti, proprio come hanno fatto al loro lancio ufficiale in città. Moda italiana.

La decorazione e l’illuminazione lilla indicavano il colore aziendale Delta Light al centro dell’esperienza dell’illusione.

Anche il luogo dell’incontro non è stato scelto a caso, lo stesso Illusion Experience Center contiene un’esposizione molto completa dei prodotti del marchio belga e un laboratorio dove i giochi di luce non lasciano nessuno indifferente. Per l’evento sono stati proiettati su maxischermi vari video dell’azienda Delta Light, di maggiore effetto, e tutti i presenti hanno potuto vedere e toccare con mano i vari prodotti della nuova gamma.

Il CEO di Illusion Victor Pereas ha voluto ringraziare Delta Light per il loro impegno e per aver scelto Illusion e l’Experience Center per portare il loro nuovo catalogo nella regione. Allo stesso modo, ha sottolineato il grande lavoro svolto dal suo team per rendere possibile un evento con queste caratteristiche. Da parte sua, Xavier Ryngaert, Country Director di Delta Light Spain, consapevole della fantastica proiezione che esiste nel mercato di Marbella, apprezza la partecipazione del team Illusion, per organizzare un evento in cui condividere la nuova collezione di uno dei architetture più avanzate della regione.

La giornata è stata coronata da una festa in cui il cibo è stato presentato dallo chef Aitor Perorina e dal suo team, oltre ai vari regali che sono stati presentati tra i partecipanti, che hanno suscitato molte sorprese e aspettative. L’introduzione del Nuovo Vangelo 15 Atti è stata importante per collegare l’illusione e la nuova fase del Delta Light in Spagna.