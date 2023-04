Imelda Garza Tunín nega di aver avuto una presunta crisi coniugale con Julian Figueroa

ILfino alla morte Giuliano Figueroa Ha influenzato il mondo dello spettacolo con la sua presenza Fatto sorprendente che colpì profondamente i suoi cari, in particolare sua madre, Marbel Guardiae sua moglie Imelda Garza Tunyonche ha dovuto fare i conti con le voci di una crisi coniugale: “Sono uscite tante voci, e nessuna è vera, Non so da dove abbiano preso queste storie. Ho saputo di un videoclip di una ragazza che è diventato virale perché ha detto che Julian era un suo caro amico, che l’ha chiamata e non le ha risposto, e forse se avesse risposto alla chiamata, non avrebbe risposto. In questo caso”, ha detto in un’intervista in diretta.

Imelda spiega che non si sono separati e che hanno trascorso insieme il fine settimana prima della morte di Julián Figueroa. “No, non eravamo separatiIn realtà stavamo programmando un viaggio in Giappone. Eravamo così emozionati, il sabato è stato con noi tutto il giorno e anche la domenica. Quindi, non so se fosse per attirare l’attenzione o se lo considerassi davvero un amico, ma mi ha fatto davvero arrabbiare, non tanto per lei, ma per il modo in cui le persone interagiscono. Perché pubblichi qualcosa del genere e la prima cosa che la gente pensa è: “Deve averlo lasciato in pace, devono essersi lasciati”.Egli ha detto.

“Il fatto è che Julien non ha avuto telefonate con nessuna ragazza della scuola, cioè era all’università e questa ragazza è dell’università. Non l’ha chiamataQuindi, non so da dove l’hai preso, ma sì, ha suscitato molte polemiche e sono stata attaccata per questo”, ha detto a sua zia, la giornalista Addis Tunyon.