Immagina come sarebbe Stray se avesse una versione per il primo Game Boy

Canale YouTube a 64 bit dedicato alla rivisitazione dei videogiochi moderni come anello antico In classico stile console, torna in battaglia con un nuovo video ricreato randagio Come un titolo del primo Game Boy di Nintendo. Come possiamo vedere, questa nuova versione del gioco disponibile per PlayStation e PC sposta il focus dell’avventura 3D su quello di Classico titolo della piattaforma 2D. Puoi vederlo sotto:

In questo breve post ci sono tre livelli, e sebbene la parte tecnica sia cambiata drasticamente, la verità è che gli elementi del gioco originale sono stati rispettati al massimo. In questo modo l’ambientazione viene preservata nel mondo post-apocalittico abitato dai gatti, anche se come detto il gameplay è l’aspetto che ha subito più modifiche. In questa versione di randagio Per Game Boy possiamo saltare per evitare gli ostacoli e correre per sfuggire ai nemici; notevolmente Non ha una demo giocabile perché è intrattenimento.

“randagio È un’avventura di esplorazione, piattaforme e puzzle anche se non lo sorprende, Ha un ritmo suonabile e pianificato che è abbastanza agile da essere ultra fluido per tutta la sua durata.. La sua trama non affronta nessun concetto che non sia esplorato in mille storie di fantascienza, e in realtà non è la storia di un gatto randagio che controlliamo come il robot che lo accompagna. Né ha ragione in tutte le sue decisioni, come fare un salto contestuale piuttosto che libero”, concludiamo nel ns Analitica. Potete consultare il nostro completo Favoloso Se vuoi scoprire tutti i segreti.