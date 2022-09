Immigrare in Europa: quanti euro devi guadagnare per vivere in Italia per un mese?

Molti argentini che scelgono di emigrare alla ricerca di una migliore qualità di vita e di progresso economico scelgono paesi dove sentono un senso di appartenenza. Spagna E Italia Due delle opzioni più popolari, ma con quanti euro al mese hai bisogno per vivere? Europa?

Secondo il rapporto dell’agenzia Dati macroNumero dell’Argentina Italia quando 2019 ha superato i 70mila, ma questo dato è notevolmente aumentato negli ultimi anni. La bellezza della sua architettura e i legami storici ne fanno una meta da sogno per molti, ma è importante sapere quali spese si dovrebbe affrontare per vivere in questo luogo per un mese.

Venezia, Italia.

Quanti euro al mese servono per vivere in Italia?

Chi vuole trasferirsi in Europa e rimanere in Italia per almeno un mese dovrà affrontare spese che vanno dall’affitto dell’alloggio alle spese di base come vitto e trasporto giornaliero. Inoltre, devono anche tenere conto dei costi aggiuntivi sostenuti.

Tali prezzi possono variare in base alla zona di residenza, alle abitudini della persona, al numero dei componenti della famiglia e allo stile di vita di ciascuno, ma il costo medio può essere calcolato in base ai bisogni primari.

Quanto spende una coppia al mese in Italia?

Affitto: Un appartamento arredato con una stanza per due persone San Giovanni città Roma Costo totale 950 euro al mese, se il numero dei mesi si riduce a 6, il valore sale a 1.000 euro e se l’affitto è solo per un mese, aumenta a 1.200 euro.

Un appartamento arredato con una stanza per due persone città Costo totale al mese, se il numero dei mesi si riduce a 6, il valore sale a 1.000 euro e se l’affitto è solo per un mese, aumenta a 1.200 euro. Servizi: Spese di luce e gas per un mese 190 euro . Internet costa 25 euro.

Spese di luce e gas per un mese . Internet costa 25 euro. Alimenti: Il costo di un pasto può variare da 400 a 500 euro.

Il costo di un pasto può variare da 400 a 500 euro. Trasporto: Un abbonamento mensile per i trasporti pubblici costa 36€ a persona e 72€ per due.

Un abbonamento mensile per i trasporti pubblici costa 36€ a persona e 72€ per due. Costi aggiuntivi: 200 euro al mese per la palestra e qualche viaggio.

Appartamento in affitto a Roma, Italia.

Quanto spende una coppia di sposi con due figli al mese per vivere in Italia?

Affitto: Un bilocale con terrazzo a Roma, Lazio, costa circa 1.500 euro al mese. Se il periodo di noleggio è inferiore a 12 mesi, il valore è di 1.600 euro (per sei mesi) o 1.800 euro (per tre mesi).

Un bilocale con terrazzo a Roma, Lazio, costa circa 1.500 euro al mese. Se il periodo di noleggio è inferiore a 12 mesi, il valore è di 1.600 euro (per sei mesi) o 1.800 euro (per tre mesi). Servizi: Il servizio luce e gas si aggira intorno ai 250 euro e in media 70 euro per 3 cellulari collegati a internet.

Il servizio luce e gas si aggira intorno ai 250 euro e in media 70 euro per 3 cellulari collegati a internet. Alimenti: Il costo di un pasto al supermercato varia tra i 700 e gli 850 euro.

Il costo di un pasto al supermercato varia tra i 700 e gli 850 euro. Trasporto: Il canone mensile per il trasporto è di 36 euro a persona, per una famiglia di 4 persone è un totale di circa 144 euro.

Il canone mensile per il trasporto è di 36 euro a persona, per una famiglia di 4 persone è un totale di circa 144 euro. Costi aggiuntivi: Un totale di 500 euro tra viaggi ed eventuali visite dal medico.

Appartamento per quattro a Roma, Lazio.

Quanto spende un individuo al mese per vivere in Italia?

Affitto: Una camera a Roma ha un prezzo a persona 370€ (con due mesi di caparra), la casa è condivisa con altri e la permanenza massima è di 12 mesi.

Una camera a Roma ha un prezzo a persona (con due mesi di caparra), la casa è condivisa con altri e la permanenza massima è di 12 mesi. Servizi: Il costo dei servizi luce e gas sarà condiviso con i restanti inquilini e il valore indicativo è di ca 50 euro . Costo internet stimato 25 euro .

Il costo dei servizi luce e gas sarà condiviso con i restanti inquilini e il valore indicativo è di ca . Costo internet stimato . Alimenti: Costo stimato per persona 300 euro .

Costo stimato per persona . Trasporto: Un abbonamento mensile per i trasporti pubblici costa 36 euro a persona.

Un abbonamento mensile per i trasporti pubblici costa 36 euro a persona. Costi aggiuntivi: Il canone mensile della palestra è di 47 euro 200 euro in totale Alcuni output sono inclusi.

Secondo queste cifre, il costo approssimativo della vita per una coppia Italia Per alcuni un mese 1862 euroUna famiglia con due figli € 3.314 E una persona che decide di trasferirsi da sola e abita in una stanza condivisa costa circa 681 euro.

I dati sugli affitti presentati in riferimento corrispondono ai prezzi correnti della pagina degli affitti immobiliari italiani. Hol Prop e i dati sul costo della vita forniti da Statistics Base espatriato.