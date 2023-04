Immobile si è schiantato contro un tram

Ciro ImmobilePrima Pigro ed è il capocannoniere della Serie A Una paura enorme Domenica mattina. Calciatore italiano La sua auto ha avuto un incidente In viaggio con le sue figlie per le vie di Roma.

Secondo i dati raccolti da ‘AGTW’, l’aggressore Investito da un tram Che sarebbe passato con il rosso. La parte anteriore del tuo veicolo, come si vede nelle riprese televisive, Completamente distrutto.

“Il tram passava con il semaforo rosso. Per fortuna sto bene, Mi fa un po’ male la mano“, ha assicurato Immobile, che dopo l’incidente non ha riportato ferite gravi. Senza andare oltre, hanno detto le autorità locali. Non ci sono stati feriti gravi.

Sette, compresa una delle figlie del giocatore, Sono stati trasferiti in ospedale Più vicino a disturbi minori. Tutti i soggetti coinvolti sono in condizioni critiche e riceveranno cure mediche nelle prossime ore.

Ora È il turno della polizia. Gli agenti devono avviare un’indagine per determinare cosa sia successo e le dichiarazioni di Immobile su quanto realmente accaduto Sono vere.