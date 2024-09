Impacta VC seleziona 13 startup per supportarne l’internazionalizzazione

Dopo aver ricevuto circa 40 domande. effetto VC 13 startup latinoamericane sono state selezionate per sostenere la loro internazionalizzazione (o soft landing) negli Stati Uniti, via Miami.

Lo scorso anno le startup selezionate hanno generato un fatturato di 6,3 milioni di dollari. Inoltre, il 100% di loro ha round aperti o vuole aprirli a breve termine e cerca investitori nordamericani.

L’elezione di queste 13 aziende rappresenta la prima edizione del programma di internazionalizzazione Programma IMPACT Miami Soft Landing 2024 (#IMSP24), che è stato implementato in collaborazione con Centro di innovazione di Cambridgeun’iniziativa volta a supportare i suoi fondatori nell’espansione e nel successo nel mercato statunitense, fornendo accesso a nuovi mercati, crescita accelerata e collegamenti strategici con investitori ed esperti.

Il programma prevede un’immersione di due settimane con preparazione anticipata online nel mercato statunitense tramite la città di Miami. Inoltre un anno di accesso completo ai servizi Impacta VC, per fornire supporto in tre aree chiave: capitale, connettività e conoscenza.

Con 12 rappresentanti dal Cile e uno dalla Colombia, le 13 startup selezionate sono le seguenti:

Formazione Gulaco (Cile): Formazione specialistica per migliorare le competenze professionali e le prestazioni lavorative. (Verticale: tecnologia educativa) Raggiungere l’obiettivo (Cile): Soluzioni innovative per il controllo degli accessi e la sicurezza nelle strutture. (Verticale: SecurityTech) La signorina Bernie (Shelly)Miss Berni è una piattaforma che mette in contatto le scuole con gli insegnanti, facilitando la ricerca e il reclutamento di insegnanti qualificati per varie istituzioni educative. (Verticale: tecnologia educativa) Divisi (Cile)Divisi è una piattaforma che organizza e gestisce la musica per artisti e creatori, aiutando a massimizzare i loro guadagni attraverso una migliore gestione dei loro diritti e royalties. (Verticale: tecnologia musicale) E-Green (Cile): Automatizzare la misurazione e la gestione della CO2, con soluzioni per ridurre e compensare le emissioni. (Verticale: ClimateTech Inc.) Spazio temporaneo (Cile): Espacio Temporal è specializzato nel trovare immobili abbandonati e trasformarli in spazi di lavoro funzionali e moderni, ottimizzando l’uso degli immobili e fornendo soluzioni innovative per uffici e spazi di coworking. (Verticale: trasformazione immobiliare) Goodplayers (Cile): Goodplayers aiuta le aziende a gestire le proprie azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) in modo efficace e divertente, incoraggiando il coinvolgimento dei collaboratori e collegandoli a organizzazioni che condividono i loro valori. (Verticale: tecnologia CSR) Lazarillo (Cile): Un’applicazione per migliorare l’accessibilità e l’inclusione delle persone con disabilità. (Verticale: AccessibilityTech) Il posto migliore in cui vivere (Cile): Strumenti per trovare e valutare le migliori posizioni in cui soggiornare. (Verticale: PropTech) Tecnologie cloud (Cile): Servizi di cloud computing per l’archiviazione e la gestione dei dati aziendali. (Verticale: CloudTech) Verso il digitale (Colombia): Strategie e strumenti per la trasformazione digitale per le aziende. (Verticale: trasformazione digitale) NFT (Cile): Offre un sistema di gestione completo per i centri sportivi e fornisce gli strumenti necessari per una gestione efficace delle strutture, delle attività e degli iscritti. (Verticale: FitnessTech) Salud Contigo (Cile): Una piattaforma digitale per cure mediche personalizzate e accessibili. (Verticale: telemedicina)

Nell’ambito del programma IMSP, che sarà ripetuto l’anno prossimo, Impacta VC ha ricevuto quasi 40 candidature da startup in Cile, Argentina, Brasile, San Salvador, Colombia, Stati Uniti e Messico.

In collaborazione con il Cambridge Innovation Center (CIC), partner strategico di Impacta VC, il programma di softlanding inizia il 27 agosto con la sua parte virtuale, mentre la parte dal vivo inizia il 7 ottobre e si estende per due settimane.

Gli obiettivi principali dei fondatori selezionati di Impacta VC che vengono a Miami includono la creazione di strategie di “go-to-market”, la creazione di reti, la ricerca di potenziali clienti e/o fornitori e l’ottenimento di potenziale capitale. Istruzione.

“Abbiamo esaminato tutte le candidature secondo un criterio chiaro: selezionare le startup che possono sfruttare al massimo le risorse e le opportunità fornite dal nostro programma, in linea con i loro obiettivi e le fasi di sviluppo”. Catalina Tarico, COO e CMO presso Impacta VCe direttore del programma IMSP/IFSP

“Per noi la cosa più importante è garantire che l’investimento abbia un impatto reale e significativo, aiutando ogni azienda a crescere e a raggiungere il suo pieno potenziale.“Aggiunse Tariko.

“Ha molto senso, se la tua startup ha un buon mercato potenziale a Miami, espandersi in quel mercato ampio, maturo e specifico per l’America Latina in cui fare affari”, ha affermato David Alvo Verdugo, CEO e fondatore di Impacta VC.

“Il programma offre un’esperienza coinvolgente progettata per gli imprenditori per ridurre i rischi quando entrano in nuovi mercati, risparmiare tempo e risorse e massimizzare i vantaggi: forniamo agli imprenditori strumenti essenziali per superare le sfide e accelerare la loro crescita sulla scena internazionale”. complementare Alejandra Winter, direttrice del CIC Connect.

Grazie al sostegno del CORFO a questa iniziativa, le startup cilene hanno avuto l’opportunità di accedere a 10 borse di studio speciali che vanno dal 25% al ​​100%.