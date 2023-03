Imparare le lingue parlando con GPT-4?: Duolingo integra l’intelligenza artificiale più avanzata in un nuovo abbonamento | Inglese | spagnolo | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

Piattaforma per l’apprendimento delle lingue Duolingoha annunciato il lancio del suo nuovo servizio “Duolingo Max”, alimentato da OpenAI, leader nello sviluppo e nell’uso dell’intelligenza artificiale, o AI.

Duolingo include GPT-4

Grazie per l’accesso anticipato GPT-4E Duolingo Nuove funzionalità sviluppate che utilizzano l’intelligenza artificiale per fornire ai propri utenti pratica conversazionale e spiegazioni dettagliate per ogni risposta.

Queste funzionalità fanno parte del nuovo servizio in abbonamento chiamato Duolingo MaxAttualmente disponibile solo nei corsi di spagnolo e francese per anglofoni presso iOS.

Duolingo Max utilizzo Amnesty International Creare l’esperienza di apprendimento più avanzata di sempre Duolingo. Gli abbonati a Duolingo Max Avrà accesso a tutti i vantaggi di Super Duolingo (il servizio di abbonamento premium di Duolingo), oltre a due nuove funzionalità Amnesty International.

Queste nuove e divertenti funzionalità forniscono agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per portare le loro abilità linguistiche a un livello superiore.

Spiega la mia risposta

Gli utenti vogliono capire perché hanno sbagliato. Questa funzionalità fornisce spiegazioni specifiche del contesto per la maggior parte dei tipi di esercizi che compaiono nelle lezioni regolari per Duolingo. Le risposte sono generate da a Amnesty International Viene inviato come chatbot configurato come Duogufo.

gioco di ruolo

Con questa funzionalità, gli utenti potranno esercitare le proprie capacità di conversazione con i personaggi di Duolingo in un’esperienza interattiva con un chatbot AI.

Le conversazioni si concentreranno su luoghi e situazioni specifici, come un bar o un aeroporto. Al termine, gli utenti riceveranno un feedback sulle loro capacità di scrittura insieme a parole di incoraggiamento.

“IL Amnesty International Accelera la nostra missione per portare un’istruzione di livello mondiale a ogni persona nel mondo. Tutto ciò che possiamo realizzare ora, grazie al potere della tecnologia IA apertadaranno forma al futuro dell’istruzioneLouis von Ahn ha detto, Amministratore delegato e fondatore Duolingo.

“La maggior parte delle persone non ha accesso a un tutor personale, ma credo che l’IA alla fine ci consentirà di ricreare ed estendere l’esperienza del tutor umano a tutti. Sono entusiasta di condividere queste fantastiche nuove funzionalità con i milioni di utenti di Duolingo.“.

Duolingo e AI

Duolingo sviluppa questa combinazione di Amnesty International Per anni per rendere l’istruzione più attraente, efficace e facile. La tua app per l’apprendimento delle lingue usa a Amnesty International Dedicato ad aiutarti a trovare il giusto livello del tuo corso, ad adattare le lezioni alle tue conoscenze e a darti un feedback personale.

Nel settembre 2022, Duolingo E IA aperta La collaborazione ha iniziato a sviluppare nuove funzioni di apprendimento attraverso GPT-4Ciò significa addestrare il modello sull’uso specifico di Duolingo, verificando l’accuratezza delle spiegazioni e modificando le istruzioni utilizzate nel modello Duolingo Max.

Duolingo Mette alla prova anche l’IA con il Duolingo English Test (Fermare), il principale test di lingua inglese ad alte prestazioni, disponibile online, sempre e ovunque. Utilizzando l’intelligenza artificiale in ogni fase del processo d’esame, inclusa la creazione di domande, la registrazione e la sicurezza dell’esame, il… Fermare Rende le opportunità educative accessibili a milioni di persone.

GDA / Juan Carlos Peña / El Universal / Messico