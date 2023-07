Impedisci alle foto del tuo telefono di accedere a Internet

I cellulari di milioni di persone rimangono dentro Centinaia di foto. Immagini che sono arrivate attraverso varie fonti: WhatsApp, social network, applicazioni di comunicazione… In molte occasioni si tratta di immagini che non vogliamo pubblicare, perché sono private. Prendiamo misure per proteggere il tuo telefono e le tue foto non finiranno su Internet per essere viste da tutti.





1- Controlla le autorizzazioni dell’app

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram… sempre più app ce l’hanno presenza itinerante. Per evitare preoccupazioni, è meglio accedere alle impostazioni dell’app e rimuovere i permessi anche per questi programmi Non puoi accedere alle foto. In questo modo il file Server Web dell’applicazione Non saranno in grado di condividere le foto.

2. Disabilita la sincronizzazione automatica

servizi cloud, ad es iCloud e DropBoxarchivia automaticamente foto e video se non li disattiviamo Sincronizzazione automatica. Per evitare che le foto vengano caricate automaticamente e per controllare manualmente l’archiviazione di questi documenti, controlla le autorizzazioni e le impostazioni del tuo telefono in Google + (Android) o iCloud (iPhone).

3- Utilizzare la verifica in due passaggi

A volte la password potrebbe non essere sufficiente, quindi se stai pensando di migliorare i protocolli di sicurezza del tuo telefono, è molto utile attivarla. Verifica in due passaggi sul dispositivo. Entrambi i sistemi operativi Android e iPhone, nonché app come Facebook e Twitter, consentono questa opzione. Si consiglia, come sempre, di utilizzare password con alternanza di lettere maiuscole e minuscole, oltre che di numeri.





4. Nascondi le foto in cartelle invisibili

Utilità come Picture Safe e Private Photo Vault su dispositivi iOS e nascondere qualcosa o tenerlo al sicuro, Su Android, consenti Attiva il codice PIN Per aprire foto e video, in modo che siano protetti in modo sicuro.

5.Blocca lo schermo del telefono

Gli ultimi progressi nei sistemi di riconoscimento, come il metodo del volto o i modelli di blocco, vengono utilizzati per proteggere meglio foto e video. E infine, un altro consiglio fondamentale ma non sempre seguito: Non lasciare il cellulare alla portata di estranei.

6- Cancella i metadati dell’immagine

Le immagini che scattiamo e riceviamo contengono molte informazioni interne. Sono invitati Metadati, che rivela, ad esempio, il modello di telefono con cui sono state scattate queste foto, l’ora e persino il luogo. Se non vuoi che questi dati siano noti, ci sono app come Photo Privacy (Android) o GeoGone (iOS) per cancellarli.