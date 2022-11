Impossibile trovare la Xiaomi Mi Band 7 più economica: solo 31,95€

Il braccialetto ha un sensore di frequenza cardiaca PPG, un accelerometro a 3 assi e un giroscopio a 3 assi. Inoltre, non puoi perdere tutti i tipi di funzioni come monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, monitoraggio SpO2, monitoraggio della salute femminile, monitoraggio dello stress e Fino a 120 modalità sportive .

La nuova Mi Band 7 ha uno schermo AMOLED da 1,62 pollici. La sua risoluzione è di 192 x 490 pixel e la sua luminosità massima è 500 netti. Questo ci permetterà di vedere chiaramente il dipinto anche all’aperto e in pieno giorno. Una delle sue innovazioni è che ha sempre sullo schermo Si attiva in pochi secondi semplicemente muovendo leggermente il bracciale.

Che è che AliExpress sta portando la casa fuori dalla finestra festeggiando l’11.11 (Giorno dei single) con una promozione piena di grandi affari. Tanto che saremo in grado Acquista Xiaomi Mi Band 7 a soli 31,95€ . Per averlo a questo prezzo, basta cliccare su questo link Aggiungi il prodotto al carrello e prima di pagare inserisci il codice SDXES26 . così semplice.

essi Batteria da 180 mAh È un altro dei suoi punti di forza. Questo ci permette di ottenere un file Autonomia fino a 14 giorniLa possibilità di ricaricare completamente in circa due ore solo tramite ricarica magnetica. Le sue dimensioni sono ancora piuttosto contenute (46,5 x 20,7 x 12,25 mm) Peso 13,5 grammi Ci fa a malapena notare che lo indossiamo, anche quando ci stiamo allenando.

Inoltre non manca l’inclusione Bluetooth 5.2 Per qualità, connettività senza interruzioni e compatibilità con dispositivi Android e iOS. Inoltre, lo è Resistente all’acqua fino a 50 metri di profonditàpermettendoci di usarlo per nuotare, fare snorkeling o semplicemente per fare la doccia.

Il prezzo del braccialetto intelligente Xiaomi ha toccato il fondo

Se stiamo cercando un braccialetto intelligente, Xiaomi Mi Band 7 è un’opzione che dovremmo considerare molto seriamente, soprattutto al prezzo che possiamo attualmente acquistarlo.

Tieni presente che questa smartband ha un prezzo ufficiale di 59,95 €E possiamo anche acquistarlo sul loro sito ufficiale a 49,95 euro. Ma questo è dentro aliexpress Può essere nostro a un prezzo mai visto prima, il che è Solo 31,95€ con spedizione gratuitaChe è di circa il 50% di sconto. Per questo, non devi dimenticare Inserisci il codice SDXES26 prima di effettuare il pagamento. Acquistali rapidamente prima che si esauriscano, poiché non saranno più economici a breve termine.