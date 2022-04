Impressionante gol da arco a arco in Italia, che potrebbe valere una promozione

Il portiere Ricardo Cagno ha cercato il lancio lungo senza pensare che il Modena avrebbe segnato un co-gol di testa.

Uno degli ingredienti base del calcio per essere uno sport molto emozionante è il rapporto con il colpo di fortuna che può definire una partita. Fine lunga Ricardo CagnoArciere Modena FC Classe 1997, prova vivente di quel legame. Nella proroga finale Serie CC’è stato un momento inaspettato e commovente nell’evento italiano.

Nel primo minuto l’infortunio del match tra Modena e EmolisL’1-1 sul tabellone era inamovibile. I padroni di casa avevano bisogno della vittoria per rimanere a quattro punti nella loro corsa al ritorno in Serie Bik. Circa diecimila tifosi aspettavano allo stadio la festa di promozione Calcio Regia La tua promessa è imbattibile.

La parità si è conclusa con un rigore discutibile di cui ha approfittato Livieri. La frustrazione ha travolto tutti. Il portiere modenese guarda al 91′ sul cronometro. Ha cercato la palla lunga per dare una possibilità in più ai suoi compagni di squadraSenza indovinare cosa accadrà dopo. Con il numero 26 sulla schiena, ha alzato la gamba ed ha eseguito il classico lancio.

Celebrazione del portiere del Modena con i tifosi (Instagram / modena_fc_official)

I tifosi si sono alzati dai loro posti e hanno pregato per un miracolo che avrebbe dato loro tre punti. Sembrava che ci fossero dei mormorii iniziali perché sembrava una sfida facile Gianna RosiePortiere imolese.

Inaspettatamente il vento soffiò a favore di Modena: La pioggia e l’erba bagnata rimbalzano sulla palla come mai prima d’ora, superando Rossi e andando piano piano in fondo alla porta. Cogno ha festeggiato il gol come un attaccante, piano piano tutti i compagni sono corsi nella propria area di rigore per abbracciare il protagonista della storia. Lo stadio è impazzito e al fischio finale i giocatori sono corsi verso il loro portiere per annunciarlo. Se vengono promossi alla prossima data, può essere grazie al loro successo.

La fine della competizione e tutti dovrebbero festeggiare con Cogno (Instagram / modena_fc_official)

