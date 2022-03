In arrivo in Italia una delegazione dell’Istituto Vaccini Finlay

Il viaggio di lavoro in Italia è avvenuto sotto la guida del Dr. Vicente Vெres, Presidente del Finlay Institute of Vaccine Team.Lì creerà un progetto fino al giorno successivo 12.

Durante il suo soggiorno in questo paese europeo, Delegati antiliani terranno incontri con funzionari scientifici e sanitari sul vaccino cubano contro il Govt-19. E altri progressi della scienza nell’isola, afferma un rapporto dell’ambasciata dei Caraibi in Italia.

La visita ha il sostegno dell’Agenzia per gli Scambi Culturali ed Economici con Cuba (Aicec), un’organizzazione riconosciuta per la sua solidarietà con il Paese e per il rafforzamento delle sue relazioni con l’Italia in vari campi.

Gli scienziati cubani inizieranno il loro tour a Torino, dove presenteranno i risultati dello studio medico Soberana Plus con i colleghi italiani.Realizzato in collaborazione con l’Ospedale Amedeo di Savoia con l’approvazione del Comitato Etico Regionale Piemonte, afferma la fonte.

Piano presenze incluso Incontri con i rappresentanti del Ministero della Salute e di altre organizzazioniCon l’obiettivo di promuovere la strategia cubana nel campo delle biotecnologie, sviluppando i propri vaccini contro varie malattie, inclusa la salute e in particolare Govit-19.

Cuba ha il più alto tasso di immunizzazione anti-Govt-19 ogni 100 cittadini, mentre ha il terzo tasso più basso di somministrazione di una singola dose ed è l’unico paese con il 97% della popolazione con protocollo completo. I bambini dall’età di due anni sono stati vaccinati, si legge nella nota.

(Con informazioni di Brenza Latina)