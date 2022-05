In bicicletta oggi: Egan Bernal ha saputo del cancro di sua madre prima di viaggiare in Europa: “Mi ha abbracciato e mi ha detto che eravamo una squadra”

Marina Gomez, la madre di Egan Bernal, ha rivelato sui social network di avere un cancro al seno Ha scatenato allarmi tra i fan della ciclista su tutto ciò che rappresenta nella sua vita e nella sua carriera sportiva. Tuttavia, cerca di prenderla semplice e parla in modo approfondito della situazione.

“Oggi inizia una nuova fase! Mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Lo condivido perché so che spesso vediamo questo tipo di situazione via e pensiamo che questo succeda agli altri, ma non a noi”, le parole di Gomez erano due giorni fa nelle reti.

Parlare a settimanalmente Ha fornito diversi dettagli su come è stato scoperto il cancro e ha commentato che Egan Bernal lo ha scoperto prima del suo viaggio in Europa due settimane fa per continuare la fase finale della sua guarigione per tornare alle competizioni.

“La parola cancro ha un impatto, ma l’abbiamo affrontata con molta calma e con grande responsabilità.. Il fatto di voler fare le cose, fare i test, fare il trattamento velocemente perché era la prima cosa che ci chiedevamo quando ci hanno detto e basta, questo è il vantaggio che ha il tipo 2. Per fortuna, sto facendo un trattamento chemioterapico , sono sicuro che otterremo un buon risultato”.

“Ho davvero bisogno della chemioterapia dove sono, ma ci sono altri livelli più avanzati Dove hanno davvero bisogno di più cure, ad esempio, il livello 4 perché si è già diffuso e non è il mio caso. Bene, questo verrà spiegato direttamente dal mio oncologo, non so come spiegarlo così bene all’improvviso non voglio nemmeno dire qualcosa di sbagliato, ma voglio stare con il fatto che ho il livello 2, ciò significa che posso andare avanti perché è stato colto in tempo e siamo in tempo”.

“Il punteggio mi è stato dato il giorno in cui Egan era in viaggio. Mi ha accompagnato in Mastologia ed ero con lui quando mi hanno dato il risultato. Mi abbracciò e disse: Mamma, siamo qui, siamo una squadra. Siamo fuori molto, e questa è un’altra cosa. Mi ha dato pieno supporto ed è quello che stava facendo, molto preoccupato, ah con me ogni volta che ne avevo bisogno. Tendenza”.

“Penso che con un paio di donne che dicono dai, sì, facciamo questo autoesame, andiamo a fare una mammografia, sarei molto felice. So che molte donne lo faranno e sapranno quanto è importante .”