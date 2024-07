In che modo la polvere del Sahara influisce sulla formazione dei cicloni tropicali?

Per scoprire come la polvere sahariana limita l’attività dei cicloni e altre questioni di interesse, legate agli impatti ambientali di questo evento naturale, Granma ha parlato con il dottore in Scienze Fisiche Eugenio Mojina Lopez, consulente dell’Insmet.

Dall’inizio della seconda settimana di luglio, la stagione degli uragani 2024 nel bacino del Nord Atlantico, che comprende il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi, sta assistendo ad una fase di completa calma.

Secondo famosi specialisti di varie università e istituzioni scientifiche del mondo, tra cui l’Istituto Meteorologico (Insmet) del nostro Paese, la presenza di alte concentrazioni di polvere del deserto e la continuità di questo tipo di nubi sono le ragioni fondamentali della “calma” attuali condizioni meteorologiche osservate in tutte quelle regioni dell’area geografica, situazione che potrebbe prolungarsi, a quanto pare, fino alla fine del mese.

Per scoprire come la polvere sahariana limita l’attività degli uragani e altre questioni di interesse, legate agli impatti ambientali di questo evento naturale, Granma ha parlato con il Dottore in Scienze Fisiche Eugenio Mojina Lopez, consulente dell’Insmet e pioniere della ricerca su questo tema a Cuba.

– Cosa sono le nubi di polvere del Sahara e come raggiungono i Caraibi?

Le nuvole vengono generate a causa delle tempeste di sabbia e polvere nel Sahara e nella regione africana del Sahel. La sua altezza raggiunge solitamente dai tre ai sette chilometri e non appena lascia il continente africano avanza in direzione ovest-sud-ovest, spinto dal flusso degli alisei.

“Così si diffuse in tutto l’Oceano Atlantico, fino a raggiungere il Mar dei Caraibi e coprire le Grandi Antille, compresa Cuba. Possono anche raggiungere l’America centrale, parti del Messico, gli Stati Uniti sudorientali e la penisola della Florida.

“In generale sono carichi di particelle PM10 e PM2,5 molto dannose per la salute, oltre a contenere minerali come ferro, calcio, fosforo, silicio e mercurio, insieme a virus, batteri, funghi, acari, stafilococchi e altri composti.

“Le prime nubi di polvere arrivano generalmente nel Mar dei Caraibi da marzo. Questo processo si intensifica, raggiungendo il massimo in giugno e luglio, per poi iniziare a diminuire a settembre e raggiungere il minimo in ottobre.

“Per Cuba in particolare, la frequenza massima di giorni con nubi di polvere nel Sahara si verifica tra maggio e agosto, ma, come osservato nel resto dei Caraibi, il picco si verifica tra giugno e luglio. Finora hanno avuto la particolarità di comportarsi in modo precario in termini di presenza sul territorio nazionale e con bassa densità.

“È opportuno sottolineare che le nubi di polvere del deserto esistono da migliaia di anni, ma la comunità scientifica ne ha riconosciuto l’importanza con lo sviluppo della tecnologia satellitare, all’inizio degli anni ’60. Grazie a questi progressi è oggi possibile individuarli fin dal momento della loro formazione e monitorarli durante tutto il loro percorso.

“Devo sottolineare che quando siamo sotto l’influenza delle nubi di polvere del deserto, il cielo acquista un colore bianco o lattiginoso, perde cioè il suo consueto colore azzurro intenso, e appare una fitta nebbia che limita la visibilità a lunga distanza.

“I dati diffusi dalle istituzioni internazionali indicano che negli ultimi tre decenni la quantità di polvere del deserto dispersa nell’atmosfera è aumentata più di dieci volte”.

-Perché vengono chiamati i “carnefici” dei cicloni tropicali?

Queste nubi fungono da muro cuscinetto per l’insorgere e l’intensificarsi dei cicloni tropicali, creando un ambiente molto ostile, caratterizzato dall’apporto di aria molto calda e secca, con valori di umidità relativa minimi.

“Inoltre aumenta il cosiddetto wind shear verticale negli strati superiori dell’atmosfera, che impedisce agli oggetti ciclonici di concentrare l’energia necessaria per la loro formazione e il loro graduale rafforzamento.

“Naturalmente, ogni regola ha la sua eccezione, e abbiamo visto alcuni organismi dei cicloni tropicali resistere e sopravvivere, nonostante le condizioni ambientali ostili che creano nell’ambiente in cui si muovono, ma questi sono casi molto isolati.

“Un altro dettaglio interessante è che, sebbene aumentino la sensazione di calore e riducano la probabilità di precipitazioni nelle zone sotto la loro influenza, tendono a favorire un aumento dell’attività elettrica quando si verificano i tipici temporali estivi”.

-Quali sono gli impatti ambientali più importanti che provoca?

– In alte concentrazioni, la presenza di nubi di polvere riduce la qualità dell’aria e può scatenare sintomi allergici, in particolare irritazioni della pelle, degli occhi e delle mucose, in persone sensibili, come bambini e anziani.

“Allo stesso modo, nei soggetti affetti da malattie respiratorie croniche, in particolare asma bronchiale ed enfisema, gli effetti di queste malattie possono essere esacerbati, ed è quindi più facile per chi ne soffre evitare di esporsi a questo ambiente rarefatto.

“Le conoscenze scientifiche confermano che la polvere del deserto influisce sulla diminuzione del numero delle barriere coralline, poiché fa sì che questi ecosistemi vengano attaccati da un fungo endemico dell’Africa, che si trasmette attraverso queste nuvole. Danneggiano anche l’agricoltura e la biodiversità.

“Più recentemente, è stato collegato alla diffusione di grandi eventi di marea rossa nei Caraibi. Prova di ciò è l’arrivo sempre più frequente di grandi quantità di sargasso sulle coste di Barbados, Martinica, Repubblica Dominicana, Giamaica, Belize, Messico e Stati Uniti meridionali.