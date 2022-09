In che modo team più diversificati e inclusivi possono essere autorizzati a ridurre il divario digitale?

Dati NTT Incorporato una selezione di ex studenti di AWS Ricomincia Da Amazon Web Services (AWS) in Spagna. Queste aggiunte consentono a NTT DATA di includere una maggiore diversità nei team di livello base e di aggiungere profili sottorappresentati che sono spesso fuori mano per il mercato del lavoro.

AWS re/Start è un’iniziativa globale offerta in più di 40 paesi in tutto il mondo, inclusa la Spagna. È un programma di formazione gratuito di 12 settimane che aiuta i disoccupati e i membri di gruppi sottorappresentati ad acquisire competenze relative alla tecnologia cloud, oltre a collegare i partecipanti a opportunità di lavoro presso aziende locali, come NTT DATA.

Non è richiesta alcuna esperienza tecnica precedente per accedere al programma AWS re/Start. Il Il programma stesso copre i fondamenti IT e le competenze tecnologiche Nubee orientamento professionale e addestramento fare ricorsoPer aiutare i laureati ad iniziare una nuova carriera Nube. I laureati di AWS Re/Start sono pronti per ruoli di livello base relativi al cloud come Operazioni Nube, Affidabilità del sito (un sistema che sviluppa sistemi o applicazioni software altamente affidabili e altamente scalabili), supporto dell’infrastruttura e funzioni di help desk aziendale.

L’impegno di NTT DATA per aumentare la diversità è uno dei tanti modi in cui l’azienda alza costantemente il livello di qualità e innovazione nei suoi servizi ai clienti. L’azienda sta attualmente implementando la prima fase di un programma di diversità con l’obiettivo di reclutare più talenti Nube diverso.

Il programma di formazione AWS re/Start e gli argomenti in esso sviluppati sono in linea con gli obiettivi aziendali di NTT DATA in termini di ESG e sostenibilità, il cui scopo è aiutare a costruire un mondo migliore attraverso la diversità di talenti e tecnologia. La società di consulenza vuole inoltre allineare le proprie attività agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, compresi quelli relativi all’istruzione di qualità, all’uguaglianza di genere, al lavoro dignitoso e alla crescita economica, nonché alla riduzione delle disuguaglianze.

per me Ignasi Aranda, Chief Cloud Technology and Architecture Officer di NTT DATA“Le nostre persone costituiscono il fulcro della nostra attività e coinvolgere nuovi e diversificati talenti nel cloud è la chiave per offrire un valore unico ai nostri clienti. La qualifica AWS re/Start Alumni è un esempio di come la nostra collaborazione con AWS abbia trasceso il nostro rapporto di lavoro. Ci impegniamo a promuovere una squadra più diversificata in Spagna“.

Claire Spiller, AWS Re/Start Director presso AWS, EMEAD’altro canto, “Vorrei che altre società nella regione EMEA seguissero l’esempio di NTT DATA e vedessero i vantaggi dell’assunzione di laureati AWS re/Start. Più di 500 aziende, governi e enti di beneficenza in tutta la regione hanno beneficiato del piano nel 2021 e hanno utilizzato questo pool di talenti per aiutare a superare un’acuta carenza di risorse legate alla tecnologia cloud”.

In Spagna e in tutta l’Unione Europea, La carenza di persone con competenze digitali frena l’economia. Questo è il motivo per cui l’Unione Europea ha l’obiettivo che l’80% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni abbia almeno competenze digitali di base entro il 2030. Tuttavia, al ritmo attuale, la percentuale della popolazione con competenze digitali di base sarebbe del 61% Solo per quella data. Questo è il motivo per cui programmi come AWS restart/start sono così importanti per l’economia spagnola ed europea.

