In Cile sono stati segnalati oltre cinquemila nuovi casi di Covid-19

Oggi il Ministero della Salute Pubblica cileno ha segnalato 5.483 nuovi casi di Covid-19 con un tasso di positività del 9,28% e si è detto pronto ad affrontare questa tendenza al rialzo.

Questa cifra rappresenta un aumento del 47% del numero di persone infette rispetto a sette giorni prima e 91 punti percentuali rispetto a due settimane fa.

Le aree con la più alta positività nell’ultima settimana sono Metropolitan, O’Higgins, Valparaíso e Biobío.

L’area metropolitana ha la più alta incidenza attuale per 100.000 abitanti, seguita da Valparaíso, Magellan e Maule.

Il Cile ha raccolto 3.636.993 persone infette dal nuovo coronavirus dall’inizio dell’epidemia nel marzo 2020. Di questi, 24.517 pazienti sono in fase attiva.

In termini di decessi, nelle ultime 24 ore si sono verificati 12 decessi per cause legate alla malattia, per un totale di 57.794 nel Paese.

Il sottosegretario alla Salute pubblica, Cristóbal Cuadrado, ha sottolineato che “c’è uno scenario peggiore, che si profila, ovvero che abbiamo un grande focolaio come quello che abbiamo avuto con Ómicron nei mesi di gennaio e febbraio, quindi possiamo arrivare a tanti casi. Questo Non è lo scenario più probabile”.

Ha aggiunto che la variante predominante in Cile è BA.2 micron. Ha sottolineato: “Siamo pronti per diversi scenari. La rete di assistenza, la nostra capacità di test e l’attenzione che poniamo sull’assistenza alla popolazione include tutte queste componenti di diversi scenari”.

Riferendosi alla campagna di vaccinazione, ha spiegato che ci sono diversi gruppi in cui devono continuare a rafforzare l’advocacy, e tra questi “sono ancora i giovani che non hanno frequentato la seconda vaccinazione o la vaccinazione con la quarta dose”.

