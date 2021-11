In Colombia, che canale è Valencia vs. Rayo Vallecano e che ore sono?

Il Raggio Vallecano Trovato in Colombia Radamel Falcao Garcia Al tanto agognato marcatore della stagione, dopo aver esordito con gol importanti contro Getafe, Athletic Bilbao, Cadice, Barcellona e Real Madrid.

Puoi guardare questa partita, l’intera Premier League inglese, la Bundesliga e l’ultima stagione di The Walking Dead usando il tuo account Star+

Ora quelli di Vallecas sono in testa alla classifica e avranno la possibilità di rimanere lì questo sabato quando visiteranno Valencia, che è la loro decima e deve raggiungere i centri della competizione europea.

occupazione Obiettivo Diamo ai fan la possibilità di seguire questo incontro in TV o online.

quando?

incontro Valenza contro Raggio Vallecano Data sabato 27 novembre stadio Mestalla, Valencia Tavolo 10:15

Come e dove vedi?

La partita può essere vista su Open TV in Colombia tramite ESPN 3 questo sabato 27 novembre alle 10:15. Sarà disponibile anche sulla piattaforma online di . stella + Attraverso il tuo computer, smart TV, smartphone e tablet. L’app è compatibile con dispositivi Android e iOS.

In Goal puoi anche tenere traccia di tutto prima, durante e dopo la partita in tempo reale, minuto per minuto, Cliccando qui!

Possibili combinazioni

Valencia: Cillessen-Volquiere, Diakhaby, Aldert, Gaya; Carlos Soler, Wass, Guillamon, Doro; Guedes e Maxi Gomez.

Raggio Vallecano: Dmitrievskij. Palio, Savelich, Katina, Fran Garcia; Comesaña, Valentino; Balazone, Unai Lopez, Alvaro Garcia e Guardiola.

Statistiche

statistiche sulle prestazioni Condivide con noi questi dati prima della partita:

• Il Valencia ha vinto solo una delle ultime cinque partite contro il Rayo Vallecano nella Liga (3E 1N),

3-0 nel novembre 2018, dopo aver vinto nove delle sue precedenti 12 partite contro la squadra franjirrojo nella competizione (3D).

• Il Valencia ha perso solo una delle 18 partite casalinghe contro il Rayo Vallecano nella Liga (14V 3T), 0-1 a dicembre 2012, con Ernesto Valverde e Paco Jimez su entrambi i sedili.

• Dopo aver vinto a Vallecas nell’aprile 2019 (2-0), il Rayo Vallecano può ottenere due vittorie consecutive sul Valencia per la prima volta in tutta la sua carriera calcistica.

• Dopo aver aggiunto 10 dei primi 12 punti possibili in LaLiga 21/22 (3V 1E), il Valencia ha realizzato solo otto degli ultimi 30 punti in palio nella competizione (1V 5E 4D).

• Il Rayo Vallecano ha aggiunto 23 punti dopo le sue prime 14 partite nella Liga 2021/22 (7V 2T 5D), che è il suo numero più alto in questa fase della stagione nella Categoria 1 con 2000/01 (6V 5E 3D).

• Il Valencia ha segnato almeno un gol nelle ultime 18 partite in casa della Liga (34 gol in totale), la più lunga serie di reti segnate in casa nella competizione dall’aprile 2014 (25 partite).

• Il Rayo Vallecano ha segnato cinque gol in panchina in questa stagione (a pari merito con il Real Madrid), tre dei quali con Radamel Falcao, solo il Siviglia ha segnato più gol con i subentrati (6).

L’articolo segue di seguito

• Cadice (24) ha guidato solo meno di 10 o più assist in gioco rispetto al Valencia nella Liga in questa stagione (40), meno della metà di quelli realizzati dal suo prossimo rivale, Rayo Vallecano (83).

• Oscar Trejo del Rayo Vallecano ha fornito sette assist in LaLiga in questa stagione, il numero più alto per un giocatore pari a Karim Benzema del Real Madrid – ha fornito tanti assist in 13 partite di LaLiga 21/22 come nelle sue precedenti cinque stagioni in campionato. Competere insieme (sette in 95 partite).

• L’allenatore del Valencia Jose Bordalas non ha perso nessuno dei suoi sette incontri con il Rayo Vallecano in tutte le competizioni (5V 2E); Solo contro il Maiorca (10P 3V 7E 0D) ha giocato più partite senza perdere in carriera in panchina.