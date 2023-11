In difesa dello spazio privilegiato

Mercoledì economisti e contabili bayamiani hanno difeso la necessità di partecipazione in ogni area del loro lavoro, dove le decisioni e le azioni economiche vengono discusse e approvate.

Ciò è emerso durante l’incontro principale del Municipio di Granma, in vista del IX Congresso dell’Associazione Nazionale degli Economisti e Ragionieri di Cuba, previsto a metà del prossimo anno.

Questa esigenza si fonda, innanzitutto, sulla volontà di contribuire ad elevare ovunque la qualità dei processi economici e produttivi, fornendo ai manager le conoscenze di base riguardanti i costi, la formazione dei prezzi, la fattibilità degli investimenti e altre azioni chiave per realizzare la trasformazione dei poveri economia degli enti statali.

Dovrebbe partecipare non solo l’organismo economico dell’ente, ma anche un rappresentante nominato dalla sezione centrale dell’ANEC del centro, come membro del consiglio di amministrazione, e ci dovrebbe essere una consultazione costante con gli specialisti economici, qualora richieste dei dilettanti biamiani, che propongono anche che questi siano argomenti di discussione nel conclave Next per l’organizzazione.

Lo scambio approfondito che si è verificato a Bayamo ha sottolineato l’importanza di sfruttare le capacità produttive non sfruttate piuttosto che evidenziarne di nuove; Collegare i migliori produttori in progetti di sviluppo locale. Che ogni entità ha sistemi di costi ben definiti (per non distorcere i prezzi), e che l’impresa statale socialista, se vuole davvero integrarsi, salvaguarda il suo senso produttivo e delega i suoi beneficiari, e si autorizza con prestiti e altre alternative, proprio come il settore privato.

Diversi interventi hanno convenuto sull’importanza di un’analisi più approfondita degli investimenti destinati alle nuove forme di amministrazione, non pochi dei quali di importi esagerati, comprendendo, in alcuni casi, anche le partite fiscali che i soggetti attuatori dovrebbero pagare. .

I partecipanti all’Associazione Payami presentano al conclave una proposta per raggruppare il settore non statale in un’organizzazione che contribuisce al sistema e cerca poca uniformità in tutto ciò che riguarda il suo lavoro, coordinando la cooperazione con il settore statale; Allo stesso modo, i lavoratori autonomi stanno entrando nella progettazione delle piccole imprese, con la responsabilità di versare contributi legali come altre nuove forme di gestione.

L’incontro di Bayamo è la prima assemblea municipale dell’Agenzia Nazionale Elettorale tenutasi prima dell’ultimo congresso nella cosiddetta regione Cauto di Granma, e ha comportato l’approvazione del nuovo comitato municipale dell’organizzazione, con la ratifica di Alina Ramírez Fajardo come presidente; Queste giornate si sono svolte anche a Manzanillo, la prima nella regione di Guacanayabo.

Il resto degli incontri locali si svolgeranno nel corso di dicembre, mentre il consiglio di contea è previsto per marzo. La prima parte di questo processo ha comportato discussioni nelle poco più di 290 sezioni centrali del CENI di Granma.