In due giorni sono arrivate sull’isola 7mila persone

(CNN) — Lampedusa ha raccolto 7.000 persone in due giorni, il suo sindaco e l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) hanno avvertito che l’isola italiana sta annegando.



L’isola, con una popolazione di meno di 7.000 abitanti, è stata a lungo il primo porto di scalo per le persone che attraversavano il Nord Africa ed è un punto critico nella crisi migratoria europea.

Il sindaco Filippo Mannino ha affermato giovedì che la crisi dei migranti ha raggiunto un “punto di non ritorno”.

“Nelle ultime 48 ore circa 7mila persone sono arrivate nella mia isola, un’isola sempre accogliente e accettata tra le sue braccia”, ha detto Mannino alla radio RTL 102.5.

“Siamo ormai arrivati ​​a un punto in cui la drammaticità di questo evento sta mettendo in crisi il ruolo di questo piccolo reef al centro del Mediterraneo.”

Il dato è stato confermato alla CNN anche dal ministero dell’Interno.

ONU per l’Italia La rappresentante dell’UNHCR per la Santa Sede e San Marino, Chiara Gardoletti, ha affermato questo venerdì che la situazione a Lampedusa è “critica” e che allontanare le persone dall’isola è una “priorità assoluta”.

Cardoletti ha affermato che sono state prese “misure urgenti” per “tornare alla normalità sull’isola” e che le autorità hanno evacuato circa 5.000 persone dall’isola nelle ultime 28 ore.

Molti arrivati ​​di recente sono fuggiti dall’instabilità politica in Tunisia. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), negli anni precedenti la maggior parte proveniva dalla Libia ed era stata salvata dalle navi di ONG di beneficenza e da soccorritori italiani prima di raggiungere l’isola. Il gruppo ora teme che il numero aumenterà ulteriormente a seguito delle devastanti inondazioni in Libia.

Mercoledì scorso la Germania ha informato l’Italia della sua decisione di rinviare “fino a nuovo avviso” l’accoglienza dei migranti nel quadro del Programma volontario europeo di solidarietà, secondo il Ministero degli Interni del Paese. Il programma mira a ridurre la pressione sui confini dell’UE monitorando per un anno la ricollocazione dei richiedenti asilo.

Separatamente, il ministro dell’Interno francese Gérard Dorman ha dichiarato all’inizio di questa settimana che sempre più migranti stavano arrivando ai confini francese e italiano mentre “la destabilizzazione in Libia e Tunisia accelerava”.

Molti di coloro che sono arrivati ​​a Lampedusa e sono stati trasferiti nella penisola italiana tentano di attraversare il confine di Ventimiglia verso la città costiera francese di Mentone.

Martedì da Mentone, Dormanin ha annunciato che “c’è un aumento del 100% dei flussi alla frontiera italiana, che interessa il settore delle Alpi Marittime e ovviamente tutti i settori delle Alpi”, aggiungendo che “un rafforzamento molto forte” è “significativo” per affrontare la situazione alla frontiera e “lottare contro l’immigrazione clandestina”.

“Guardo i nostri amici tedeschi, hanno quattro volte più richieste di asilo di noi, il che dimostra che quando si mettono molte risorse alla frontiera, si riduce anche l’attrattiva del nostro Paese”, ha detto Darmanin.

“Gran parte delle persone che attraversano qui la frontiera italiana vogliono andare in Gran Bretagna, il che è un incentivo a negoziare con i nostri amici britannici e, in particolare, a creare un accordo europeo tra l’UE e la Gran Bretagna”, ha detto. Aggiunto..

Rosario Valastro, capo della Croce Rossa Italiana, ha detto che si aspetta un po’ di sollievo dopo la rivolta di questa settimana, anche se le strutture a Lampedusa accolgono migliaia di persone nonostante siano costruite per 500 persone.

“Le attività nell’hotspot di Lampedusa, dove questa mattina si trovano 3.800 persone, continuano senza interruzioni”, ha affermato venerdì in un comunicato la Croce Rossa.

“Oltre 130 operatori e volontari della Croce Rossa Italiana fanno più di quello che possono garantire i bisogni primari. Ieri sono stati preparati 5.000 pranzi e 5.000 cene. Protestiamo, ma stiamo lavorando”, ha detto Valastro.

“Per noi le persone sono al di sopra di ogni altra cosa”, ha aggiunto.

Al 14 settembre, secondo il Ministero dell’Interno, erano arrivate in Italia 125.928 persone, cifre che corrispondono ai numeri del 2016, quando il numero di migranti aumentò in seguito alla guerra in Siria. Tuttavia, Flavio Di Giacomo dell’OIM ha affermato che il numero di arrivi a Lampedusa è ora più alto che mai.

L’assenza della Guardia costiera libica a causa delle inondazioni e il gran numero di migranti trattenuti nei centri di detenzione in Libia (un paese di migrazione verso l’Europa) potrebbero influenzare gli arrivi nelle prossime settimane.

Questa settimana, Matteo Salvini, ministro italiano delle infrastrutture, ha definito la visita un “atto di guerra” durante una conferenza stampa con l’Associazione italiana della stampa estera.

Ha suggerito che gli arrivi sono stati “organizzati” e ha elogiato gli sforzi del primo ministro italiano Giorgia Meloni per negoziare con la Tunisia, dicendo che il governo non farà nulla per fermarli.

A luglio, la Meloni, insieme alla presidente dell’UE Ursula Von der Leyen, si è recata in Tunisia con la promessa di fondi di investimento per incoraggiare la fine della nautica da diporto, inclusi 105 milioni di euro (111 milioni di dollari) destinati a fermare i trafficanti, ma l’UE ha ampiamente bloccato il piano . Questa settimana a Bruxelles.

Meloni, sotto pressione all’interno della sua stessa coalizione per il numero di migranti, non ha commentato direttamente su Lampedusa, ma ha detto giovedì alla Rai che il problema non è il trasferimento, ma il blocco degli arrivi.

— Nadine Schmidt della CNN riferisce da Berlino.