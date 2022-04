In Guatemala entra in vigore un sussidio temporaneo per il gas propano

Con questa misura, il governo sta cercando di raggiungere due milioni di famiglie per alleviare l’attuale crisi economica e gli alti prezzi del petrolio per un periodo di tre mesi, oltre a continuare un programma di sostegno simile che è durato dal novembre 2021 al 28 febbraio di quest’anno.

L’ordinanza 17-2022, approvata come emergenza nazionale l’8 marzo dal Congresso, prevede un vantaggio per gli acquirenti in offerte di bombole di £ 10, 20, 25 e £ 35 rispettivamente di otto, 16, 20 e 28 quetzal ($ 1,04), $ 2,08, $ 2,60 e $ 3,65).

La riduzione degli importi si rifletterà nel prezzo finale di vendita, secondo le norme di accompagnamento della legge.

Ogni due settimane, le autorità ridurranno gli stipendi delle aziende di confezionamento e gli utenti forniranno un codice di identificazione univoco o un codice fiscale per accedere ai costi stabiliti.

Il Family Economy Ausiliary Executive è concepito come un pacchetto, che comprende anche l’estensione della tariffa elettrica sociale (da 88 kWh a 100) e le sovvenzioni per gasolio e benzina normale.

Quest’ultimo entrerà in vigore il 5 aprile, ha annunciato il ministro dell’Energia e delle Miniere, Alberto Pimentel, in una citazione al Congresso, che genera la maggior parte delle aspettative a causa di importi di circa 40 quetzal ($ 5,21). .) Il gallone, una spirale speculativa senza precedenti, secondo gli esperti.

rgh / mm