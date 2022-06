In Guatemala entrerà in vigore un nuovo sussidio per il gas propano

Con 99 voti a favore, la nuova specifica del supporto statale manterrà i prezzi di vendita attuali per ciascun cilindro nelle sue varie offerte commerciali.

10 (49 quetzal / $ 6,35), 20 (98 quetzal / $ 12,71), 25 (122 quetzal / $ 15,82) e 35 libbre (171 quetzal / $ 22,17).

Il barile da 25 libbre è il più utilizzato dalle famiglie, secondo le statistiche del Dipartimento dell’Energia e delle Miniere (MEM), a cui spetta il sussidio, l’equivalente di 0,80 centesimi di quetzal (10 centesimi di dollaro).

Per la sua amministrazione, il legislatore ha approvato l’aumento di budget di 150 milioni di quetzal approvato lo scorso marzo per il Ministero dell’Economia e dello Sport, e ora si passa a 220 milioni di quetzal (da oltre 19,4 milioni di dollari a 28,5 milioni di dollari).

Le autorità governative hanno indicato che la fonte di finanziamento per coprire questi due mesi aggiuntivi sarebbero state le ultime risorse finanziarie in contanti.

Nel novembre 2021 i parlamentari hanno approvato un sussidio iniziale scaduto a febbraio di quest’anno ed è stata nuovamente annunciata un’altra iniziativa, in modo che i sussidi per l’acquisto di questo carburante durino in totale otto mesi.

Il 31 maggio sono entrate in vigore anche le sovvenzioni statali per benzina e diesel super e regolari, per un periodo di due mesi.

