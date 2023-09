In Italia emerge l’irritazione dell’Inter per la trasferta di Alexis Sanchez in Cile

Alexis Sanchez è la grande incognita Squadra del Cile All’inizio delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026, non faceva parte della delegazione recatasi in Uruguay per un debutto fallito perché, nonostante fosse arrivato diversi giorni fa, ora dobbiamo aspettare per vedere se lo farà essere presente contro la Colombia.

Dallo staff formativo Eduardo Perizzo Non sono stati forniti molti dettagli su ciò che ha lasciato il “Wonder Boy” contro Charras, ma dopo più di 80 giorni di inattività, non era passato molto tempo da quando sarebbe potuto arrivare all’Inter. Non aveva una buona prospettiva pre-campionato.

Intanto le notizie dall’Italia preoccupano la stampa La gazzetta dello sport Ha detto che era sospettato di essere anemico e che per questo il viaggio nel suo paese ha causato disagio alla sua squadra. “I dirigenti hanno parlato a lungo con il cileno, spiegandogli in ogni modo che era cosa buona e giusta restare ad Appiano (Gentile, Complesso Sportivo Inters) e hanno parlato con lo staff medico cileno e i dirigenti della federazione senza ottenere una risposta. Ma, su tutto, senza trovare l’appoggio del giocatore”, hanno spiegato.

I media hanno continuato a spiegare la situazione. “Come ogni club, in questi casi, fra “Volevo che il giocatore restasse a Milano per risolvere il problema il più silenziosamente possibile, ma la chiamata della Nazionale era forte”.

Nel frattempo, a quanto pare Alexis Sanchez Lui è concentrato sull’affrontare la Colombia e ora la sua presenza in Cile sembra necessaria per ritrovare buone sensazioni in attacco dopo la travagliata prestazione in Uruguay.