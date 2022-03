In Italia promettono che il Valencia si unirà a chi è interessato ad Alexis Sanchez per prenderlo dalla prossima stagione.

Alexis Sanchez sarà sempre un argomento di discussione quando si parla di trasferimenti all’Inter perché è uno dei giocatori più pagati e Simone Inzaki gli ha dimostrato che il giocatore della nazionale non è un giocatore titolare.

Si ipotizza che l’Inter possa cercare di interrompere i servizi di Togopillano perché non è una star. Come menzionato mercato del calcio, I percorsi dei club italiano e cileno saranno separati a fine stagione.

In questo senso, tengono conto del fatto che in Spagna saranno interessati ai talenti del compagno di squadra cileno. Spiegano che sebbene il Barcellona sia interessato a gennaio, ora stanno confermando che il Valencia valuterà l’accordo con Sanchez.

Intanto si dice che l’Inter aspetta l’offerta di un club in Europa perché Alexis vuole continuare la sua vita nel vecchio continente prima di tornare in Sud America.

In questi giorni il Cile La Roja si sta preparando per l’ultimo turno di qualificazione contro l’Uruguay. Intanto con l’Inter proverà a rivalutare lo scudetto conquistato la scorsa stagione.

Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, la squadra di Simone Inzaki andrà in visita alla Juventus e, in caso di vittoria, romperà la formazione di Lombard. Seri A capitan Milan (66 punti) seguito da Napoli (63), poi Inter (60) e Juventus (59).