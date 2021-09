In Italia hanno svelato un “trattato sudamericano” a favore di Kilor, e Gigio vuole partire

Il media ‘Corriere della Serra’ conferma che il buon rapporto del Costa Rica con Parades, Messi, Neymar e Di Maria lo avvantaggia per i diritti.

Nonostante le probabilità della recitazione costaricana, Keeler Nawaz Questo è il titolo PSG Invece Gianluigi Donnarumma, Sopra Italia Credono che ciò sia dovuto al movimento sudamericano a sostegno del portiere 33enne.

Keeler Nawaz, portiere del PSG. @PSG_espanol

Gianluigi Donnarumma Arrivato a PSG Dopo aver firmato la sua migliore stagione in Europa dal Milan, è stato selezionato come miglior portiere dell’Eurocup pochi mesi fa, in cui la stessa squadra ha vinto il campionato.

Tuttavia, nelle ultime nove partite, il portiere 22enne non è partito da due partite, appena sotto le sette già calcolate dal portiere costaricano. Keeler Nawaz Sostiene anche di essere protagonista in UEFA Champions League.

Secondo i media italiani, Corriere della sera Nella sua versione digitale, è dovuto all'”accordo dei sudamericani” per sostituire Dico, che ha fatto una campagna a favore di Dico, scegliendolo così come Mauricio Pochettino.

“Difficile per Pochettino sostituire il costaricano, decisivo e leader nello spogliatoio, oltre ad entrare nel clan sudamericano (Messi, de Maria, Paradis, Marginhos, Neymar). Keeler Nawaz“, Lui ha spiegato Corriere.

In questa situazione, Gianluigi Donnarumma penserò ad andarmene PSG Ebbene, non è affatto contento della situazione che ha attualmente nella squadra francese; La Juventus torinese resta sola tra le fregature del portiere che è stato recentemente acquistato dalla squadra francese a costo zero perché svincolato dal Milan.

Gigio non ride più, ? Non è contento… Si apriranno scene istruttive, la Juventus potrebbe partire per il portiere la prossima estate, non accetterà la seconda stagione come riserva di lusso perché Navas ha firmato fino al 2024″, hanno insistito i media italiani.

Nonostante il rumore costante sul PSG con una serie di segnalazioni dall’Italia da parte di ex giocatori, lo stesso agente, Mino Royola, Mauricio Pochettino Il gaelico vuole equilibrio nella struttura.

John Perry/Getty Images

“Dipende tutto dalle caratteristiche. Hanno una prestazione eccezionale ed è complesso. Sono entrambi attenti e possono fare notizia”, ​​ha detto Pochettino in una delle sue ultime conferenze stampa.