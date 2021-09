Dopo la migliore estate della sua carriera sportiva, Nominato MVP di Eurocup Vincitore della squadra italiana, Gianluigi Donnarumma (22 anni) Le cose non sono andate come previsto a Parigi. Ex Milano Ha giocato solo due delle nove partite Paris Saint-Germain Giocato in questa stagione dalla partita fino ad oggi Keeler Nawaz I restanti sette.

Visitare ? Il colosso francese sembrava chiudere le porte della proprietà al portiere costaricano, ma Mauricio Pochettino Il primo ha scelto di perseguire la fede Real Madrid. Come fanno notare dall’Italia, a sostegno del “Patto sudamericano” Keeler Nawaz.

Pochettino vuole mantenere l’equilibrio nello spogliatoio

Il ‘Courier della sera’ in versione digitale questo venerdì, non promette nulla in contrario ?, clan sudamericano dello spogliatoio PSG, Sviluppato dall’Argentina Messi, de Maria e Muri e brasiliani Neymar Jr. e Segni “Fanno l’ananas” Keeler e Pochettino Almeno per ora, vuole mantenere l’equilibrio in casa.