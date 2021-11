In Italia ipotizzano una nuova situazione che potrebbe trovarsi Eric Bulger alla Fiorentina

Molteplici funzionalità pollice di Eric Ha eccelso nella sua professione. Centrocampista attuale Fiorentina Ha iniziato la sua carriera da difensore Gioco Antofagasta, Poi ha risposto al suo inizio Università Cattolica. Prima della serie di infortuni alla schiena dell’ex giocatore “Flola” “Viola” Proposto di aggiungere rosso Sul retro.

Di fronte a quello che prima sarebbe stato un incontro difficile AC Milan, Fiorentina La difesa non avrà le sue due armi principali: Nikola Milenkovich e Mathija Nostasic. Entrambi i serbi non prenderanno parte alla gara contro i “Rosoneri”. Primo per espulsione nell’ultima partita contro l’Inter e secondo per infortunio alla sua squadra.

Con questo, l’ex giocatore The Fiorentina, Francesco Flacci, tecnologo ispirato “Viola”, Vincenzo Italiano, Occupando il difensore centrale bulgaro, Supp Lucas Martinez mercoledì Sul retro.

“Emergenza sicurezza? Lasciamo stare il pollice, ha grandi qualità. Non è facile preparare una partita come il Milan quando tutto questo non è disponibile. Per le emergenze difensive non disdegno la discesa di un centrocampista difensivo“, ha rivelato Flachi Radio Bruno.

“Il pollice può farlo perché è un calciatore brillante con il giusto tempismo tattico.. Sarà il migliore dei centrocampisti ‘viola’ e per la sua visione del gioco”, ha aggiunto l’ex calciatore.

Notizie correlate

Appariscente vuole vedere Bulgar come difensore centrale.

Eric Bulger potrebbe cambiare squadra in Italia

Nonostante i complimenti ricevuti da Flachi, Eric Bulger non ha completato completamente il gusto dell’Italia, Quindi il suo proseguimento in Fiorentina non è certo. Voci in Un campionato Si parla di una possibile uscita dell’ex giocatore Università Cattolica Ad un club che lo stava cercando nell’ultimo mercato di scambio: cocleare.

Pollice potrebbe vivere la sua ultima stagione a Firenze.

Nella pittura dell’isola di Sardegna cercheranno un volante centrale, Dopo aver appreso che l’uruguaiano Nahidan Nantes potrebbe approdare all’Inter. A sua volta, la performance pittorica “Rossoblú” non sarà felice Kevin Strutman, quindi visita tonfo dito Verrà configurato nell’aggiornamento del dominio centrale La squadra che vuole sfidare gli adulti.

L’eccellente contributo di Carlos Palacios al successo dell’Inter de Porto Alegre