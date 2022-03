In Italia la Ferrari pesava più del classico del calcio romano

Lo scorso fine settimana, La Ferrari è tornata in cima alla tappa Due anni e mezzo dopo al Gran Premio di Formula 1. Proprio come quella volta al Gran Premio di Singapore 2019, in Bahrain è arrivato 1° e 2°. Charles Leckler e Carlos Science Jr..

In Italia Leclerc è rimasto in quella posizione dall’inizio alla fine, con la gara decisiva del weekend che è partita per prima a conquistare la posizione polare sabato, con il derby romano in corso. Questa, insieme alla milanese, è una delle più importanti del Paese, con la Roma D che finisce 3-0 José Mourinho Al di sopra Lodio. Tuttavia, Il calcio non è al centro delle principali testate sportive danesi.

Il Tirreno, quotidiano di informazione generale, ha caratterizzato la Ferrari in copertina.

Red Fever ha coperto le copertine di vari giornali celebrando la vittoria e l’inizio della stagione al culmine del Campionato Costruttori Ferrari. “Rosso pazzo” è il titolo de La Gazzetta Dello Sport di questo lunedì. “Leclerc 1°, Scienza 2°: torna la Ferrari”Noti media noti.

Copertina de La Gazzetta Dello Sport, con Leclerc e Sainz.

Il Courier Tello Sport ha dedicato la sua carta al successo in Bahrain con il titolo “Rosa Patrona”., cioè, amante rossa. “Stai lontano dalla Red Bull, successo straordinario per Leclerc e Science”, ha chiarito di seguito sulla squadra austriaca in quanto né Max Verstappen né Sergio Perez hanno concluso la gara per problemi tecnici.

Nella parte superiore della fiancata anteriore, la Ferrari è rossa. READ Cantina e percorsi in Spagna: Portogallo e Italia vanno bene

La prima pagina di Tutosport è “finalmente” bella, come il font della Scuderia. “La Ferrari sta facendo una festa. Il Campionato del Mondo di Formula 1 è iniziato con la vittoria della Ferrari in Bahrain due anni e mezzo dopo”, spiega.

Sopra Dybala, Maxima aveva la presenza di tapas italiane.

Come si sono divertiti i protagonisti?

Dopo la vittoria, Matia Pinoto, capitano della nazionale italiana, Ridotto un po’ il fumo tra tante celebrazioni. “C’erano delle aspettative, ma dovevamo essere competitivi. Toro rosso Sono campioni del mondo, i loro favoriti e continuano a farlo anche dopo la gara. Tra un’altra settimana vorranno vincere “, ha osservato.” Come si dice sempre, bisognerà aspettare quattro o cinque gare. Aspetterò”, ha proseguito il direttore della Ferrari, chiarendo il suo avvertimento.

Festeggia il palco con Pinotoo Science e Leclerc. AFP

Rinnovano la speranza

Carlos Sains, sebbene sul palco, non era del tutto contento perché non riusciva a trovare un modo per aggirare la sua nuova Ferrari come i suoi compagni di squadra del Monaco. Tuttavia, Tutto indica che continuerà nel seggio unico rosso nelle prossime stagioni.

Alla domanda sul presunto rinnovo del contratto, lo spagnolo ha risposto: “Penso che siamo vicini. Molto molto vicino. Molto vicino. Molto vicino. È quasi arrivato “Per quanto riguarda il suo interesse personale, è ancora nascosto”. Anche con l’1-2 che abbiamo ottenuto, non ero completamente soddisfatto del weekend”.Lo ha detto il 27enne di Madrid.

Il legame tra Ferrari e Science sta per essere esteso. AFP. READ Oscar tanjo gare in Germania, Santiago Magia in Italia e il Gran Premio d'Olanda 2021

Le parole del vincitore

Il campione del primo GP della stagione è stato traboccante di gioia dopo essersi dedicato. “Sono solo felice. Due anni sono stati duri per la squadra, ed è stata una grande opportunità. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro nel creare questa macchina straordinaria. Eravamo d’accordo con il pilota 24enne che la pole, il colpo, il giro veloce e l’1-2″.

“Ho cercato di essere il più intelligente possibile. Usa TRS. Per due volte ha funzionato e ho ricevuto di nuovo la mancia. Ho fatto una grande ripartenza, che mi ha dato una piccola possibilità di gestire la gara”. Leader di Maxima con 26 punti. La prossima gara è questa domenica in Arabia Saudita.